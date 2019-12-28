В России разработают экипировку нового поколения

В Министерстве обороны России разрабатывается тактико-техническое задание на боевую экипировку и оружие нового поколения.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя подмосковного Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, в России уже ведётся работа над новой экипировкой, оружием и боеприпасами в рамках программы «Сотник». В предприятии сообщили, что у новой программы будет три направления.

«Сотник-БП» — боеприпасы, «Сотник-СО» — стрелковое оружие, «Сотник-СИБ» — средства индивидуальной бронезащиты. После утверждения тактико-технического задания, отметили в ЦНИИТОЧМАШ, будут определяться исполнители: или на конкурсной основе, или в формате единственного исполнителя. Опытно-конструкторские работы будут проходить в 2020—2023 годы.