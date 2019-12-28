В Китае нашли огромный ударный кратер

Китайские ученые обнаружили метеорит ный кратер диаметром 1850 метров и глубиной 150 метров в уезде Илань провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.

Результаты исследования, проведенного Гуанчжоуским институтом геохимии при Академии наук Китая, были опубликованы во вторник в журнале Chinese Science Bulletin.

Расположенный в юго-западной части Малого Хингана, чашеобразный ударный кратер в целом хорошо сохранился, только одна треть его краев размыта. На большей части поверхности кратера растет белая береза.

Итоги исследования показывают, что кратер Илань появился на гранитном основании мелового периода, но точная дата его образования требует дальнейшего изучения. Между тем озерные отложения на дне кратера указывают на то, что когда-то на этом месте было озеро, которое исчезло около 10 тыс. лет назад.

Это открытие может предоставить новые свидетельства о низкогорных ледниках на северо-востоке Китая в древние времена и послужить "лабораторией естественных кратеров" для будущих исследований планетарной науки и геологии, сказал профессор института Чэнь Мин.

По его словам, такой кратер может быть найден в уезде Илань путем анализа спутниковых снимок в начале 2019 года.