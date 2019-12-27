"Жертва Тунгусской катастрофы?" Ученые изучают странных птиц и озеро

Венгерский орнитолог предположил, что некоторые виды птиц могли исчезнуть из-за Тунгусской катастрофы, случившейся более ста лет назад. Просто это сложно заметить. Насколько вероятна такая гипотеза и что нового ученые узнали о взрыве на Подкаменной Тунгуске — в материале РИА новост и.

тайн а исчезнувшего гуся

В 1897 году русский зоолог Петр Сушкин описал в Башкирии новый вид гуся — Anser neglectus, отличавшийся от сородичей более тонким клювом. Его так и называют гусь Сушкина или тонкоклювый гуменник. В начале XX века этот вид встречался в большом количестве также в окрестностях Ташкента и в Венгрии.

В 1930-х орнитологи стали замечать, что число тонкоклювых гуменников резко пошло на убыль. "новост ь о том, что тысячи птиц внезапно исчезли, оставляет странное впечатление", — приводит слова ученых тех лет венгерский исследователь Жак ван Импе в опубликованной "Русским орнитологическим журналом" статье "тайн а гуся Сушкина. Жертва Тунгусской катастрофы?" Автор полагает, что к 1934 году в дикой природе этот вид перестал существовать.

Выяснить, куда делся гусь Сушкина, в те годы было невозможно из-за недостатка наблюдений. До сих пор не понятно, следует ли его считать видом или подвидом, неизвестно место его гнездования. Проанализировав все имеющиеся данные, ван Импе пришел к выводу, что Anser neglectus, вероятно, гнездился на Подкаменной Тунгуске и что между его исчезновением и событиями 1908 года есть связь.

Башкирские орнитологи не согласились с этой экстравагантной версией. Они привели в пример обитавшего на Южном Урале кроншнепа-малютку, о котором Сушкин не упоминал — а это значит, вид исчез до Тунгусской катастрофы. Не наблюдают к концу XIX века в Башкирии и южного среднего кроншнепа, который гнездился на огромной территории. Многие виды исчезли здесь именно в эти годы. Да и обитающих совсем далеко от места падения космического тела — например, в Северной Америке — пернатых на рубеже веков как ветром сдуло.

Гусь-гуменник населяет обширные пространства Евразии

тайн а озера Чеко

Ранним утром 30 июня 1908 года жители малонаселенного района Эвенкии в Восточной Сибири были ослеплены яркой вспышкой на небе, сопровождавшейся оглушительным грохотом. Некоторых отбросило взрывной волной. Земля под ногами вздрогнула, небо заволокло дымом, начался пожар. Свидетелями катастрофического события стали почти тысяча человек.

Первая экспедиция к месту события прибыла только в 1927 году. Ученые обнаружили эпицентр взрыва в районе реки Подкаменной Тунгуски: тайга на обширной территории была уничтожена. Ученые сразу высказали предположение, что с Землей столкнулось космическое тело. Подобные катастрофы случались в прошлом примерно раз в тысячелетие.

Карта с траекториями пролетов Тунгусского (синий цвет) и Челябинского (черный цвет) болидов над поверхностью Земли

Исследователи сразу предположили, что причиной взрыва стало падение астероида. Значит, где-то на поверхности должны остаться его обломки. Однако найти хоть что-то напоминающее космическое вещество не удалось. Возникла новая версия: в небе над Подкаменной Тунгуской взорвалось ядро небольшой кометы. Пыль от ее хвоста загрязнила верхние слои атмосферы, что привело к необычно светлым ночам и серебристым облакам, наблюдавшимся даже в Европе. Скорость кометы, состоящей главным образом из грязного льда, гораздо выше, чем астероида, почему и происходит разрушение в воздухе.

О том, что космическое тело не достигло Земли, говорит и отсутствие кратера. Сначала за него приняли большие топи в эпицентре события, но впоследствии выяснилось, что их возраст — тысячи лет.

В 1999 году к изучению феномена подключились итальянские ученые Энрико Боннати, Лука Гасперини и Джузеппе Лонго. Они обратили внимание на озеро Чеко, расположенное в восьми километрах от эпицентра. Может быть, это ударный кратер? В пользу этой версии говорят необычная для данной местности глубина водоема — 50 метров — и его воронкообразная форма.

Озеро Чеко расположено рядом с эпицентром разрушений. Есть версия, что оно образовалось из-за падения части метеорита в 1908 году

Если бы удалось доказать, что появление Чеко датировано 1908 годом, это стало бы убедительным аргументом в пользу метеоритной гипотезы. Однако интенсивное изучение осадков озера, пыльцы, торфа, годичных колец растущих по берегам деревьев, радиоуглеродный анализ дали противоречивые результаты.

В 2016 году ученые из Новосибирска и Красноярска взяли 40-метровый образец (керн) донных отложений Чеко из самой глубокой части и провели оценку скорости накопления осадков по радионуклидам. Возраст озера получился гораздо больше 108 лет, что противоречит гипотезе о его катастрофическом происхождении.

К 2018 году исследователи заново изучили все известные факты и остались при своем мнении: Тунгусское событие вызвано астероидом, сложенным на момент входа в атмосферу из неоднородного по составу, плотности и пористости материала. Это привело к развалу тела на две части. Самая большая, диаметром примерно 60 метров, взорвалась в воздухе с разрушительными последствиями, вторая размером шесть-десять метров упала на землю, где впоследствии образовалось озеро Чеко.

То, чего не может быть

Взрыв на Подкаменной Тунгуске вызвал массу предположений о его причинах, в том числе самых экзотических. Например, американский ученый Филип Уатт в 1958 году высказал идею о том, что это был взрыв тела из антиматерии. А какова его масса?

Ответ на этот вопрос дали студенты Университета Лестера (Великобритании). Они исходили из того, что при взрыве выделилась энергия 10-20 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Тогда обычный метеорит из антиматерии, приведший к таким последствиям, должен быть массой 0,4-0,9 килограммов. Метеорит, летящий со скоростью, близкой к скорости света, может быть и того меньше — 0,2 килограмма.

Это минимальные значения, в реальности часть энергии метеорита будет потеряна в атмосфере, поэтому его масса должна быть больше, чтобы соответствовать приведенной мощности взрыва. Учитывая, что антиматерии во Вселенной практически нет, вышеозвученную версию нельзя считать правдоподобной, полагают авторы работы.