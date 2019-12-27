Добровольцы нашли на астероиде Бенну 14 млн объектов

Специалисты миссии автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx сообщили, что в рамках проекта Bennu Mappers (который предполагал помощь добровольцев в поиске места забора грунта на астероиде Бенну) добровольцы идентифицировали в целом более 14 миллионов объектов.

Проект Bennu Mappers был запущен командой миссии OSIRIS-REx в мае 2019 года. В его рамках любой желающий мог помочь специалистам в поиске подходящего места для забора грунта станцией с поверхности Бенну: добровольцы могли изучать архив снимков астероида и помечать некрупные камни, валуны и кратеры.

Место для забора грунта на Бенну уже выбрано — ранее в этом месяце NASA сообщило, что OSIRIS-REx соберет образцы в области под названием «Соловей» (данное место выбрано основным, резервной же выбрана область «Скопа»).

Теперь же специалисты миссии OSIRIS-REx подвели итоги Bennu Mappers. Согласно информации на сайте Планетологического института США, в целом в проекте поучаствовали 3 640 человек — и они смогли идентифицировать на Бенну более 14 миллионов объектов (отмечается, что среди добровольцев семеро изучили около тысячи фото графий каждый, чем серьезно помогли в выборе места для забора грунта).

Специалисты не стали закрывать Bennu Mappers после того, как место для забора образцов было выбрано: проект, видимо, еще может помочь в картировании поверхности Бенну. Как предполагается, он будет работать еще в течение нескольких месяцев.