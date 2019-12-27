Великий боксер Мухаммед Али и НЛО

Многие известные спортсмены, рассказывали, что они либо похищались НЛО или имели очень близкий контакт с ними. Может в этом и скрыт секрет их невероятных успехов в спорте?

О том, что его похищали инопланетяне рассказывал Диего Марадона. Еще один спортсмен с мировым именем, который рассказывал о близких контактах с НЛО - Мухаммед Али.

7 сентября 1973 года он появился на вечернем шоу с ведущим Джонни Карсоном и рассказал о своем опыте встреч с НЛО, который впервые произошел на тренировочной пробежке в 1970 году.

- Я случайно поднял глаза перед самым рассветом, как часто делаю, когда бегу, и там, над моей головой, висел этот яркий светящийся объект, висящий как бы на невидимой нити”

К моменту смерти Али в 2016 году у него было 16 встреч с НЛО.