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Великий боксер Мухаммед Али и НЛО
Многие известные спортсмены, рассказывали, что они либо похищались НЛО или имели очень близкий контакт с ними. Может в этом и скрыт секрет их невероятных успехов в спорте?
О том, что его похищали инопланетяне рассказывал Диего Марадона. Еще один спортсмен с мировым именем, который рассказывал о близких контактах с НЛО - Мухаммед Али.
7 сентября 1973 года он появился на вечернем шоу с ведущим Джонни Карсоном и рассказал о своем опыте встреч с НЛО, который впервые произошел на тренировочной пробежке в 1970 году.
- Я случайно поднял глаза перед самым рассветом, как часто делаю, когда бегу, и там, над моей головой, висел этот яркий светящийся объект, висящий как бы на невидимой нити”
К моменту смерти Али в 2016 году у него было 16 встреч с НЛО.
27 декабрь 2019 /
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