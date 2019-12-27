Легенда футбола Марадона утверждает, что он был похищен НЛО

Когда вы известны во всем мире, это обычно означает, что вы известный артист или звезда спорта, как правило футбола. Произнесите имя "Марадона“ в любой точке мира, его знают везде.

Существует ли Кубок Вселенной? Может быть, какая-то команда с Альфы Центавра ищет игрока? Известно ли имя Марадона за пределами Земли?

Сам Марадона заявил, что его похищали инопланетяне.

В интервью аргентинскому спортивному каналу TyC Sports- Диего АМарадону спросили, верит ли он в НЛО, и он дал неожиданный ответ.

- Зачем мне это выдумывать? Однажды, я отсутствовал дома в течение трех дней. Я вернулся домой и сказал, что меня забрали НЛО. Я сказал: "Они забрали меня, но я не могу рассказать вам что там происходило”.