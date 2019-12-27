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Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек

Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек

Семь человек погибли и восемь пропали без вести в колумбийской провинции Толима в результате разлива реки, сообщает радио Caracol со ссылкой на местные власти.

Причиной трагедии стал разлив притока реки Амойя в городе Чапарраль. Три дома были снесены потоком воды, затоплен медицинский пункт, разрушена школа и частично - церковь.

Среди пропавших без вести числится новорожденный ребенок.

На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники мэрии.

27 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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