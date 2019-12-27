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Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28
По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах. Об этом в пятницу сообщил портал Rappler со ссылкой на местный орган по контролю за стихийными бедствиями.
В четверг Agence France-Presse информировало о 16 погибших.
Как отмечает Rappler, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, а двое получили травмы.
Тайфун "Фанфон" впервые вышел на сушу 24 декабря. По последним данным, скорость ветра в его пределах составляет около 33 м/с.
27 декабрь 2019 /
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