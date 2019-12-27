Предсказания Ванги на 2020 год

Это конец еще одного года и время посмотреть, что провидцы говорят нам о будущем. Самым популярным провидцем является Ванга.

Несчастный случай, который лишил ее зрения – торнадо, который поднял ее в воздух и сбросил в поле, где песок и пыль в ее глазах вызвали слепоту, но она обнаружила, что зрение было заменено ей способностью ясновидения.

Жизнь в отдаленных горах Болгарии ограничивает сбор подробных и точных знаний о ее жизни и предсказаниях в то время, но широко распространено мнение, что она консультировалась с болгарскими лидерами, которые были тогда при Советском Союзе, и советским генсеком Леонидом Брежневым.

Хотя она могла писать на шрифте Брайля, большинство ее предсказаний до ее смерти в 1996 году были записаны ее сотрудниками, и именно отсюда происходят ее ежегодные прогнозы.

Прежде чем заглянуть в 2020 год, давайте вернемся в 2019 год и посмотрим, что Ванга предсказывала в прошлом году.

* Китай станет одной из величайших мировых сверхдержав.

• Кто-то, возможно в Индии, откроет новый источник энергии.

* Экономический коллапс в Европе.

* Покушение на убийство президента России Владимира Путина.

- Китай как "величайшая" сверхдержава? Ещё нет, но он уверенно идет к этому. США теряют свои позиции мирового полицейского и абсолютного гегемона. Китай и Россия бросают открытый вызов мировому господству Америки. Поэтому можно сказать, что в этой части предсказание оказалось вполне правдоподобным.

- Новый источник энергии из Индии? Мы не знаем на самом деле. Возможно он уже изобретен, но любая держава получившая в свое распоряжение подобные технологии конечно же не станет заявлять об этом на весь мир Мы не знаем насчет Индии, но вот Россия уже поставила на вооружение сверхзвуковое ракетное вооружение не имеющее аналогов во всем мире. И она же разработала совершенно новые двигательные установки на ядерной энергии, компактные и опять же не имеющие аналогов. Может это и есть та самая прорывная технология о которой говорила Ванга?

. Экономический коллапс в Европе. Экономика ЕС действительно падает, но не рухнула. Коллапса экономики нет, но процессы политические и экономические неоднократно приводили к слухам о скором развале Евросоюза.

- Покушение на убийство Путина? Насколько нам известно, нет. Но все ли нам известно? Недавний стрелок в Москве мог и не иметь своей целью именно здание ФСБ, ведь в тот момент президент России присутствовал на концерте посвещенному празднику спецслужб РФ. Мы точно не знаем, но главное, что президент России жив и здоров.

Похоже, что Ванга довольно хорошо справилась с прогнозами в 2019 году. Подсчеты по предыдущим прогнозам поставили ее точность между 60-85 процентами, включая правильные прогнозы атак 9/11, выборов Барака Обамы и Brexit.

Каковы прогнозы Ванги на 2020 год ?

* Покушение на Владимира Путина изнутри Кремля.

* Президент США Дональд Трамп заболеет загадочной болезнью, которая оставит его глухим и с опухолью головного мозга.

* Больше цунами и землетрясений обрушится на Азию и Юго-Восточную Азию.

* На Россию упадет метеорит.

* Европейский континент достигнет “конца своего существования “от рук” мусульманских экстремистов“, использующих "арсенал химического оружия".”