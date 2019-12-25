» » Российские ученые обнаружили границы у Вселенной

Российские ученые обнаружили границы у Вселенной

Российские ученые обнаружили границы у Вселенной

Ученые из Балтийского федерального центра имени Иммануила Канта в Калининграде заявили о том, что обнаружили, что Вселенная имеет границы, а также не имеет темной энергии, как сообщает EurekAlert!

Исследователи выдвинули теорию, согласно которой темная энергия является аналогией эффекта Казимира (он представляет собой взаимопритяжение двух незаряженных тел, которые размещены на близком расстоянии), сдавливающего "стенки" Вселенной.

Эффект случается благодаря действию квантовых флуктуаций в вакууме, в результате чего спонтанно рождаются виртуальные частицы. Давление, которое оказывают виртуальные фотоны изнутри на две поверхности, при этом меньше, чем снаружи.

Физики уверены, что примерно то же самое происходит и в космосе. Однако это приводит к отталкиванию, ускоряющему расширение Вселенной.

Таким образом, по мнению российских исследователей, темной энергии вовсе не существует, а расширение происходит из-за наличия границ, на которые давят виртуальные частицы.

25 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Российские астрофизики выдвинули новую теорию
Космос и Нло

Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"

Российские ученые опубликовали математически обоснованную модель, которая не требует введения в физику "темной энергии", но вводит границы для Вселенной
Что на самом деле происходит с нашей Вселенной?
Космос и Нло

Что на самом деле происходит с нашей Вселенной?

Темная энергия обезображивает звезды
Космос и Нло

Темная энергия обезображивает звезды

Объединенная группа астрофизиков из Франции, Швеции и Канады опубликовала в журнале Physical Review Letters статью, в которой заявляется, что звезды, содержащие внутри себя темную материю, по виду
Ученые считают, что источником темной энергии может быть квантовый вакуум
Космос и Нло

Ученые считают, что источником темной энергии может быть квантовый вакуум

Загадочная темная энергия, которая лежит в основе ускоряющегося расширения Вселенной, возможно, связана с фоновой «энергией вакуума», которая заполняет собой все космическое пространство. Об этом
Квантовый вакуум может объяснить, как темная энергия движется по Вселенной
Космос и Нло

Квантовый вакуум может объяснить, как темная энергия движется по Вселенной

Квинтэссенция и фантомные поля — две гипотезы, сформулированные на основе данных со спутников, таких как «Планк» и «WMAP», являются одними из многих теорий, которые пытаются объяснить природу темной
Вселенную ждет темное будущее
Космос и Нло

Вселенную ждет темное будущее

Ученые Портсмута и Рима нашли намеки на то, что темная материя, космические «леса», на которых стоит наша Вселенная, будут медленно стираться и поглощаться темной энергией, сообщает Phys.org.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа ГитлераЭффект черной каплиФитинги для трубКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Ученые впервые вывели живое существо из искусственной клетки

Ученые впервые вывели живое существо из искусственной клетки

Люди-оборотни: древнейшие наскальные рисунки поколебали основы науки

Люди-оборотни: древнейшие наскальные рисунки поколебали основы науки

Как создавались древнейшие манускрипты?

Как создавались древнейшие манускрипты?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+