Российские ученые обнаружили границы у Вселенной

Ученые из Балтийского федерального центра имени Иммануила Канта в Калининграде заявили о том, что обнаружили, что Вселенная имеет границы, а также не имеет темной энергии, как сообщает EurekAlert!

Исследователи выдвинули теорию, согласно которой темная энергия является аналогией эффекта Казимира (он представляет собой взаимопритяжение двух незаряженных тел, которые размещены на близком расстоянии), сдавливающего "стенки" Вселенной.

Эффект случается благодаря действию квантовых флуктуаций в вакууме, в результате чего спонтанно рождаются виртуальные частицы. Давление, которое оказывают виртуальные фото ны изнутри на две поверхности, при этом меньше, чем снаружи.

Физики уверены, что примерно то же самое происходит и в космос е. Однако это приводит к отталкиванию, ускоряющему расширение Вселенной.

Таким образом, по мнению российских исследователей, темной энергии вовсе не существует, а расширение происходит из-за наличия границ, на которые давят виртуальные частицы.