Безумный эксперимент породил гигантский пенный вулкан

Ютубер Nick Uhas недавно попытался установить новый мировой рекорд, создав гору из зубной пасты размером со слона.

Объемистая пена произведена быстрым разложением перекиси водорода используя воду и иодид калия или дрожжи как катализатор.

Эксперимент особенно примечателен из-за быстрого характера реакции, которая происходит, и тот факт, что он, как правило, производит настоящий вулкан пены, который может быстро выйти из-под контроля.