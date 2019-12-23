Тайны мира » Космос и Нло » Безумный эксперимент породил гигантский пенный вулкан
Безумный эксперимент породил гигантский пенный вулкан
Ютубер Nick Uhas недавно попытался установить новый мировой рекорд, создав гору из зубной пасты размером со слона.
Объемистая пена произведена быстрым разложением перекиси водорода используя воду и иодид калия или дрожжи как катализатор.
Эксперимент особенно примечателен из-за быстрого характера реакции, которая происходит, и тот факт, что он, как правило, производит настоящий вулкан пены, который может быстро выйти из-под контроля.
23 декабрь 2019 /
Похожие новости
В Японии проснулся вулкан спавший 800 лет
Во вторник из окрестностей гейзеров Овакудани, популярного туристического места в 80 километрах от Токио, эвакуировали людей. Местный вулкан Хаконэ выбросил пепел, и власти опасаются извержения. В
Геологи нашли новый грязевой вулкан на дне Байкала
Экспедиция Иркутского государственного университета (ИГУ) обнаружила крупный грязевой вулкан в подводной части дельты реки Селенги на дне озера Байкал, сообщает пресс-служба министерства образования
Грузовик "Прогресс" отстыкуется от МКС и начнет эксперимент "Изгиб"
3 февраля грузовой корабль "Прогресс М-20М" отстыкуют от Международной космической станции. Он отправится в восьмидневный автономный полет, во время которого будет проводиться эксперимент "Изгиб". 11
Йеллоустонский вулкан готов проснуться
Сотрудник Йеллоустонского национального парка США Хэнк Хесслер заявил, что скоро может произойти извержение вулкана, который находится под парком. Оно может стереть с лица Земли половину территории
Квантовую пену, вероятно, можно обнаружить в простом эксперименте
Даже сам факт существования квантовой пены пока не проверен экспериментально, а попытка реализовать такую проверку на ускорителе просто невозможна при текущем уровне технологий. И тем не менее
Комментарии
Популярные новости
Экстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСильный ветер привел к обмелению ДонаКомета Лавджоя и свечение атмосферыПреимущества профессиональной мойки оконАльбатрос-долгожительСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа Гитлера
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ