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Огромный НЛО на Луне
Это видео показывает ряд интересных изображений, в том числе различные огромные НЛО на Луне и над ней.
Один НЛО, который, похоже, припаркован рядом с мега-искусственной структурой, составляет около 25 км в длину.
Эти фотографии сделал астроном-любитель Брюс с помощью своего телескопа.
Еще два НЛО можно увидеть движущимися над лунной поверхностью.
23 декабрь 2019 /
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