Огромный НЛО на Луне

Это видео показывает ряд интересных изображений, в том числе различные огромные НЛО на Луне и над ней.

Один НЛО, который, похоже, припаркован рядом с мега-искусственной структурой, составляет около 25 км в длину.

Эти фото графии сделал астроном-любитель Брюс с помощью своего телескопа.

Еще два НЛО можно увидеть движущимися над лунной поверхностью.