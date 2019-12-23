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НЛО замечены в небе над Северной Дакотой
21 декабря 2019 года около 4.45 вечера. Джошуа Стаддард заметил серию странных мигающих огней в небе над Северной Дакотой.
Он остановился, чтобы снять эти странные огни на видео. Это определенно не был самолет, вертолет или беспилотник, так что еще это могло быть?
23 декабрь 2019 /
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