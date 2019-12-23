НЛО замечены в небе над Северной Дакотой

21 декабря 2019 года около 4.45 вечера. Джошуа Стаддард заметил серию странных мигающих огней в небе над Северной Дакотой.

Он остановился, чтобы снять эти странные огни на видео. Это определенно не был самолет, вертолет или беспилотник, так что еще это могло быть?