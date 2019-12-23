» » НЛО замечены в небе над Северной Дакотой

НЛО замечены в небе над Северной Дакотой

НЛО замечены в небе над Северной Дакотой

21 декабря 2019 года около 4.45 вечера. Джошуа Стаддард заметил серию странных мигающих огней в небе над Северной Дакотой.

Он остановился, чтобы снять эти странные огни на видео. Это определенно не был самолет, вертолет или беспилотник, так что еще это могло быть?

23 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Группа таинственных огней появилась над морем возле Северной Каролины
Космос и Нло

Группа таинственных огней появилась над морем возле Северной Каролины

Уильям Гай был на пароме, путешествующем из деревни Окракок в Суон-Куортерс Северная Каролина 18 сентября 2019 года, когда он заметил флот странных ярких огней в небе....
Таинственное свечение появилось в небе над озером в Шотландии
Космос и Нло

Таинственное свечение появилось в небе над озером в Шотландии

Житель Шотландии заснял яркий объект, который, по его словам, медленно парил над озером Лох-Ломонд, сообщает Mirror. Автором этой видеозаписи является Том Холл житель городка Кинлочард, Стерлинг,
Неопознанные объекты пролетели V-образным строем над Филадельфией
Космос и Нло

Неопознанные объекты пролетели V-образным строем над Филадельфией

Житель Филадельфии, штат Пенсильвания, США, сфотографировал группу ярких огней, летящих сомкнутым строем над городом. Данный инцидент произошел 26 февраля в 7:38 вечера. Свидетель ехал вдоль
Группу НЛО наблюдали в небе над Нью-Мексико
Космос и Нло

Группу НЛО наблюдали в небе над Нью-Мексико

Очевидец зафиксировал группу странных летающих объектов на очень большой высоте над Нью-Мексико, 12 декабря 2019 года.
Американец запечатлел большой черный НЛО в небе над Нью-Мексико
Космос и Нло

Американец запечатлел большой черный НЛО в небе над Нью-Мексико

Житель США заявил о том, что позавчера к югу от небольшого городка Хатч, Нью-Мексико, США, он наблюдал зависший в небе большой черный объект, который ему так и не удалось идентифицировать, поэтому он
Британец запечатлел белые НЛО, кружащие вокруг военного вертолета
Космос и Нло

Британец запечатлел белые НЛО, кружащие вокруг военного вертолета

Очевидец по имени Джордж Тейлор запечатлел в небе над Рэндлшемским лесом (графство Суффолк, Великобритания) мерцающие белые объекты, кружащие вокруг военного вертолета. Инцидент произошел буквального
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Экстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСильный ветер привел к обмелению ДонаКомета Лавджоя и свечение атмосферыПреимущества профессиональной мойки оконАльбатрос-долгожительСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Археологи нашли постамент на котором стоял Ковчег Завета

Археологи нашли постамент на котором стоял Ковчег Завета

Безумный эксперимент породил гигантский пенный вулкан

Безумный эксперимент породил гигантский пенный вулкан

Огромный НЛО на Луне

Огромный НЛО на Луне

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+