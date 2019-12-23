Тайны мира » Космос и Нло » НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона, США
НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона, США
На прошлой неделе очевидец поймал несколько голубых светящихся НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона.
Объекты были выстроены в ряд и ярко вспыхивали. Вы можете услышать волнение в голосе парней, когда они снимают НЛО, пролетающие над их головой.
23 декабрь 2019 /
Похожие новости
Астероид размером 50 метров пролетит рядом с Землей
Астероид размером около 50 метров пролетит по соседству с Землей вечером в воскресенье, сообщает сайт обсерватории ISON-NM.Новый астероид, сближающийся с Землей, был открыт на частной обсерватории
Таинственные «отставшие» звезды пожирают соседей
Таинственные «голубые отставшие» звезды, такие яркие и горячие, кажутся моложе, чем они должны быть. Несколько теорий пытаются объяснить, почему они не показывают свой настоящий возраст, но ученым не
Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года
На штат Мэн, США, в субботу, 14 декабря, обрушилась буря, которая принесла с собой рекордное количество дождя.
НЛО заметили над Кентом, штат Вашингтон, США
Несколько НЛО пролетают мимо странного круглого черного объекта в небе.
Неопознанные объекты пролетели V-образным строем над Филадельфией
Житель Филадельфии, штат Пенсильвания, США, сфотографировал группу ярких огней, летящих сомкнутым строем над городом. Данный инцидент произошел 26 февраля в 7:38 вечера. Свидетель ехал вдоль
Рыбак поймал на удочку 250-килограммового окуня
Житель американского города Санибель (штат Флорида) Джон Блэк стал местной знаменитостью после того, как в Сеть попали кадры его гигантского улова. Мужчине, отправившемуся рыбачить на байдарке,
Комментарии
Популярные новости
Экстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСильный ветер привел к обмелению ДонаКомета Лавджоя и свечение атмосферыПреимущества профессиональной мойки оконАльбатрос-долгожительСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа Гитлера
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ