НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона, США

На прошлой неделе очевидец поймал несколько голубых светящихся НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона.

Объекты были выстроены в ряд и ярко вспыхивали. Вы можете услышать волнение в голосе парней, когда они снимают НЛО, пролетающие над их головой.