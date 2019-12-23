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НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона, США

НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона, США

На прошлой неделе очевидец поймал несколько голубых светящихся НЛО над Скоттсдейлом, штат Аризона.

Объекты были выстроены в ряд и ярко вспыхивали. Вы можете услышать волнение в голосе парней, когда они снимают НЛО, пролетающие над их головой.

23 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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