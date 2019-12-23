НЛО заметили над Кентом, штат Вашингтон, США

Несколько НЛО пролетают мимо странного круглого черного объекта в небе.

На отметке 58 сек серый металлический диск вылетает снизу и вверх рядом с черным шаром. Чтобы увидеть его, вы должны посмотреть видео в более медленной скорости.

Диск имеет круглый выступ на его вершине, что напоминает по своей форме классическую "летающую тарелку".