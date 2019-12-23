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НЛО заметили над Кентом, штат Вашингтон, США
Несколько НЛО пролетают мимо странного круглого черного объекта в небе.
На отметке 58 сек серый металлический диск вылетает снизу и вверх рядом с черным шаром. Чтобы увидеть его, вы должны посмотреть видео в более медленной скорости.
Диск имеет круглый выступ на его вершине, что напоминает по своей форме классическую "летающую тарелку".
23 декабрь 2019 /
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