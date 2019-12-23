Звезда Бетельгейзе находится на грани взрыва

Однажды, возможно, в нашей жизни, возможно, через 100 000 лет, красный гигант Бетельгейзе немного потускнеет и взорвется. Сверхновая будет соперничать по яркости с полной Луной в ночных небесах Земли и отбрасывать тени после наступления темноты.

В этом месяце Бетельгейзе немного потускнела. Алан Дайер сфото графировал Восход звезды, с остальной частью созвездия Ориона 21 декабря.

Желто-красная Бетельгейзе светит слева вверху и намного более тускло, чем обычно.

Бетельгейзе вызвала сенсацию среди профессиональных астрономов в начале этого месяца, когда Эдвард Гуинан из Университета Вилланова и его коллеги сообщили о значительном "коллапсе" звезды.

Яркость Бетельгейзе снижается с октября 2019 года, теперь достигая современного рекордного минимума V = +1.12 mag 07 декабря 2019 года.

"В настоящее время это самая слабая звезда, которая была за все наши 25+ лет непрерывного мониторинга", - пишут астрономы.

Астрономы давно знают, что Бетельгейзе находится на грани энергетического кризиса. В ее ядре вот-вот закончится топливо.

Когда это произойдет, звезда схлопнется и взорвется, породив первую известную сверхновую в Млечном Пути с 1604 года .

Специалисты по звездной эволюции считают, что Бетельгейзе может взорваться в любой момент в течение следующих 100 000 лет - мгновение ока на шкале времени астрономии.