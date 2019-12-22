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Ученые впервые зафиксировали магнитный взрыв на Солнце

Ученые впервые зафиксировали магнитный взрыв на Солнце

Исследователи зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце

Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв на поверхности Солнца, не похожий ни на что, что они когда-либо видели. Несмотря на то, что существование подобных взрывов специалисты предполагали еще 15 лет назад, наблюдение за одним из них состоялось только сейчас. Наблюдения проводились астрофизиками из NASA в Солнечной динамической обсерватории (SDO) на новейшем оборудовании. Исследователи стали свидетелями извержения на поверхности Солнца, в результате которого магнитные поля звезды оказались разорваны, а потом соединились вновь, что повлекло за собой беспрецедентный магнитный взрыв. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые наблюдали за взрывом во внешнем слое атмосферы Солнца — короне. В результате извержения произошел выброс вещества в виде протуберанца — плотного фонтана раскаленного газа, который поднимается и удерживается на поверхности звезды.

Чем вызван магнитный взрыв?

Как сообщает CNN News, причиной магнитного взрыва стало извержение. Следует отметить, что понимание этого явления может помочь ученым лучше понять атмосферу Солнца, а также предсказывать космическую погоду. Исследователи полагают, что извержение было вызвано непрерывным потоком плазмы или заряженного газа, который сталкивается с магнитными полями и заставляет их воссоединяться. Это явление получило название магнитного переподключения и хорошо знакомо специалистам. Однако ранее исследователи наблюдали только спонтанное переподключение на Солнце, а не вынужденное.

Линии магнитного поля на Солнце невидимы, но они подвергаются воздействию перегретых заряженных частиц плазмы поблизости. Благодаря новейшим инструментам Обсерватории солнечной динамики NASA, астрономы смогли сосредоточиться на наблюдении за плазмой. Исследователи отмечают, что температура в эпицентре взрыва достигала от 1 до 2 миллионов градусов по Цельсию, что вдвое превосходит температуру в эпицентре ядерного взрыва.

Ученые впервые зафиксировали магнитный взрыв на Солнце

От Солнечной активности зависит погода в солнечной системе


тайна Солнечной короны

Ни для кого не секрет, что от Солнца зависит погода в Солнечной системе. Совокупность физических процессов, которые начинаются на Солнце, в конечном итоге оказывают влияние на всех живых существ и технологии на Земле. Одна из самых захватывающих загадок в области астрофизики — это атмосфера Солнца (в частности, корона), которая на миллионы градусов горячее самой звезды. Зонд NASA Parker, о путешествии которого мы рассказывали вам совсем недавно, пытается раскрыть тайну Солнечной короны прямо сейчас, приближаясь все ближе и ближе к нашей родной звезде.

Напомним, что Parker был разработан NASA непосредственно для погружения в Солнечную корону. Зонд защищен сверхмощным теплозащитным экраном, способным выдерживать беспрецедентные уровни тепла и излучения, в 500 раз превышающего уровень излучения на Земле. Исследователи надеются, что в ходе своей семилетней миссии Parker предоставит беспрецедентную возможность изучить корону, солнечный ветер и геомагнитные бури, которые могут стать причиной настоящего хаоса на Земле.

22 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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