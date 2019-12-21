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Приплывшие на Ямал моржи заинтриговали ученых

Приплывшие на Ямал моржи заинтриговали ученых

Российских ученых заинтриговало небывалое число моржей, приплывших на Ямал из другого региона на лежбище. Для их комплексного изучения сотрудники московского научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН начали разрабатывать трехлетнюю программу. Об этом заявил заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Мажаров, сообщает ИА «Север-Пресс».

Исследователи хотят выяснить, к какой популяции относятся животные. По многим признакам они не принадлежат к видам, которые водятся в местных водах. Так, двум приплывшим моржам были установлены маячки. Согласно полученным данным, эти млекопитающие вели себя иначе, чем в других местах. Мажаров отметил, что обычно звери проводят на лежбищах несколько дней и потом отправляются на другой берег. Но эти особи не уплывали, чувствовали себя очень комфортно и держались на небольших глубинах. На мысе Харасавэй самки с детенышами расположились вместе с самцами. У животных не сточены клыки, значит, они мало передвигались по каменистой местности.

Заместитель губернатор добавил, что моржи на Ямале возились всегда, но не в таких количествах. Последний максимум в 384 животных был зарегистрирован у полуострова Ямал в Карском море в ноябре 1986 года.

Осенью на берегу региона появилось сначала 30 моржей, к началу октября их число увеличилось до нескольких сотен, а потом до тысячи.

21 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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