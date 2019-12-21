Приплывшие на Ямал моржи заинтриговали ученых

Российских ученых заинтриговало небывалое число моржей, приплывших на Ямал из другого региона на лежбище. Для их комплексного изучения сотрудники московского научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН начали разрабатывать трехлетнюю программу. Об этом заявил заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Мажаров, сообщает ИА «Север-Пресс».

Исследователи хотят выяснить, к какой популяции относятся животные. По многим признакам они не принадлежат к видам, которые водятся в местных водах. Так, двум приплывшим моржам были установлены маячки. Согласно полученным данным, эти млекопитающие вели себя иначе, чем в других местах. Мажаров отметил, что обычно звери проводят на лежбищах несколько дней и потом отправляются на другой берег. Но эти особи не уплывали, чувствовали себя очень комфортно и держались на небольших глубинах. На мысе Харасавэй самки с детенышами расположились вместе с самцами. У животных не сточены клыки, значит, они мало передвигались по каменистой местности.

Заместитель губернатор добавил, что моржи на Ямале возились всегда, но не в таких количествах. Последний максимум в 384 животных был зарегистрирован у полуострова Ямал в Карском море в ноябре 1986 года.

Осенью на берегу региона появилось сначала 30 моржей, к началу октября их число увеличилось до нескольких сотен, а потом до тысячи.