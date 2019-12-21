Рост кислотности Мирового океана разрушает акулью чешую

Кожу акул, как и остальных хрящевых рыб, покрывает особый вид чешуи — плакоидная. Анатомически она родственна не шерсти, а зубам, и отдельные чешуйки состоят из дентина с эмалеподобным твердым покрытием. Этот слой чувствителен к понижению рН, которым сопровождается глобальное потепление.

Дополнительный углекислый газ, поступающий в атмосферу, частично поглощается водой, приводя к ее закислению. По существующим прогнозам, к 2300 году рН Мирового океана опустится ниже 7,3 (сейчас он составляет около 8,1). В новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, показано, что этот процесс несет прямую опасность для состояния акульей чешуи.

Чешуя кошачьей акулы: томография / ©Rory Cooper, Kyle Martin, Amin Garbout, Natural History Museum London

Ученые во главе с профессором южноафриканского Университета Штелленбош Лунцем Орсвальдом (Luntz Auerswald) использовали для исследования кошачьих акул Haploblepharus edwardsii. Рыб содержали в воде с пониженным значением рН в течение девяти недель, после чего проверяли состояние их чешуи. Наружный слой примерно четверти чешуек оказался разрушен, тогда как у представителей контрольной группы повреждения затронули менее 10% чешуек.

Любопытно, что в других аспектах акулы оказались способны эффективно противостоять закислению воды. Так, образцы крови, забранные у 36 рыб, живших в воде с низким рН, показали, что рост поступления углекислого газа в кровь компенсируется повышением содержания в ней карбонатов. Это позволяет акулам стабильно поддерживать оптимальную кислотность крови. Однако сопротивляться долговременной «коррозии» чешуек они не могут.

Чешуя играет большую роль в жизни акул не только в качестве защиты. Стимулируя образование микроскопических турбулентных завихрений, чешуйки снижают сопротивление воды при движении и позволяют рыбам плавать намного быстрее.