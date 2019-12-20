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Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11

Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11

Число жертв землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего на юге Филиппин в минувшее воскресенье, 15 декабря, увеличилось до 11 человек, сообщает агентство «Синьхуа».

Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий (NDRRС) сообщил, что еще по меньшей мере один человек числится пропавшим без вести, травмы получили 111 жителей.

Землетрясение ощущалось на большей части региона Минданао на юге страны.

После мощного толчка в регионе, согласно данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, было зафиксировано 826 афтершоков.

Напомним, эпицентр сейсмособытия находился к югу от густонаселенного города Давао на южном острове Минданао, того же острова, который пострадал от серии смертоносных землетрясений в октябре, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек.
Филиппины расположены на «Огненном кольце», геологически активной области, которая регулярно страдает от землетрясений и извержений вулканов.

20 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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