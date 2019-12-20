Из-за сильных дождей в Руанде эвакуировали 6 тыс. человек

В Руанде из районов повышенного риска из-за проливных дождей за первые три недели декабря эвакуировали около 6 тыс. человек, сообщает агентство Анкара.



Эвакуация была срочной из-за проливных дождей, которые обрушились на страну в последние недели. Некоторые эвакуированные были временно размещены в общественных учреждениях, таких как школы, другим были предоставлены пособия, эквивалентные месячной арендной плате, а некоторые решили искать убежище у друзей и родственников.

С начала сентября по 8 декабря этого года в результате стихийных бедствий в стране были разрушены 2,8 тыс. домов, из них 512 домов находились в зонах повышенного риска.

С января по декабрь 2019 года в результате стихийных бедствий погибли 110 человек, 232 получили ранения, был поврежден 4 891 дом«, — говорится в Twitter Красного Креста Руанды.

Всего в Восточной Африке в результате необычно сильных дождей и наводнений пострадали 2,8 млн человек.

«По всему региону дома, инфраструктура и средства к существованию были разрушены и повреждены в наиболее пострадавших районах, и риск инфекционных заболеваний, включая холеру, возрастает», — говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.