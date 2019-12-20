Южные провинции Ирана охватили сильные наводнения

Южные иранские провинции Хормозган, Хузестан и Бушир охватили широкомасштабные наводнения. По меньшей мере один человек пропал без вести, еще четверо были спасены после того, как автомобиль смыло паводковыми водами в провинции Хормозган, сообщает Floodlist.

По данным Красного Полумесяца в Иране, наводнения на юге страны начались 16 декабря после периода сильных дождей. В провинциях Хузестан и Бушир от стихийного бедствия пострадали около 1 тыс. человек, 300 жителей были эвакуированы. Красный Полумесяц распространил предметы помощи, включая еду и одеяла среди пострадавших общин.

Из-за наводнений в нескольких городах были закрыты офисы, школы и университеты. Затоплены десятки домов. Местами глубина паводковых вод достигает 50 см.

В городе Абадан провинции Хузестан за 24 часа до 16 декабря выпало 113 мм осадков, что соответствует примерно половине обычного годового количества осадков, которое составляет около 230 мм. Средняя сумма за декабрь обычно составляет от 20 до 25 мм.

Сильные дожди также сопровождались штормовой погодой, в том числе ударами молний в Ахвазе, что вызвало отключения электроэнергии и отказ системы аварийного электроснабжения больницы. Четыре пожилые женщины в отделении интенсивной терапии погибли в результате сбоя питания.

?? ?? ???? ???? ????? ????? ??????.... ?? ??? ????? ??? ? ?????? ???? ????

???? ???? ? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ?? ?? ???

?? ??? ??? ????? ???? ?????



????????? ??????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?? ??? ??? ???? ????? ...



? #?????_????_??????? pic.twitter.com/ndMusd9P2N

— ‏‏