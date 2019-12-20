В Латвии из-за непогоды без электричества остались более 18 000 человек

Представитель компании Sadales tikls Татьяна Смирнова рассказала, что вчерашняя буря в Латвии оставила без электричества более 18 000 человек, сообщил портал Diena.lv.

По ее словам, ветер обрывал линии электропередач, валил деревья.

Смирнова отметила, что пик стихии пришёлся на 17:00 18 декабря. Уже к утру предприятию удалось восстановить подачу электричества более, чем в 90% аварийных случаев.

«1388 клиентов ещё ожидают своей очереди», — сказала она.

Известно, что в ликвидации последствий принимали участие 250 оперативных электромонтажных бригад, в которых работало 690 человек.

