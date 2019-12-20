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В Санкт-Петербурге ураганный ветер повалил несколько сот деревьев
В нескольких районах Санкт-Петербурга порывами ураганного ветра повалено 392 дерева, сообщает 19 декабря телеканал «78» со ссылкой на муниципальные службы.
По информации муниципалитета, наибольшее количество деревьев было повалено на территории Московского, Красносельского, Кировского и Петродворцового районов.
Одно из упавших деревьев повредило провода электроснабжения в городском парке, повреждения получили также четыре припаркованных автомобиля.
Люди не пострадали.
20 декабрь 2019 /
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