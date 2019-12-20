В Санкт-Петербурге ураганный ветер повалил несколько сот деревьев

В нескольких районах Санкт-Петербурга порывами ураганного ветра повалено 392 дерева, сообщает 19 декабря телеканал «78» со ссылкой на муниципальные службы.

По информации муниципалитета, наибольшее количество деревьев было повалено на территории Московского, Красносельского, Кировского и Петродворцового районов.

Одно из упавших деревьев повредило провода электроснабжения в городском парке, повреждения получили также четыре припаркованных автомобиля.

Люди не пострадали.