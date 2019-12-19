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Одиннадцать НЛО летали вокруг Солнца

Одиннадцать НЛО летали вокруг Солнца

Что происходит? Что это за огромные объекты, движущиеся вокруг Солнца?

15 декабря 2019 года Сахаб Шакин из Мангалора, Южная Карнатака, Индия тестировал свою камеру Canon 700D / Canon 55-250mm с солнечным фильтром (10stop ND filter) в качестве подготовки к съемке и фотографированию кольцевого солнечного затмения (94%), видимого из Мангалора 26-12-2019 года.

Во время теста он снял 30-секундное видео солнца, и после того, как клип был скопирован на его ПК, он заметил 11 круглых НЛО, движущихся перед солнцем.

Некоторые из НЛО, по-видимому, двигаются быстро, а некоторые - медленно. Некоторые по прямой, а некоторые по изогнутой траектории, и один НЛО даже проходит мимо Солнца, а затем делает разворот и движется назад в направлении, откуда он только что появился.

Что могло быть причиной того, что так много инопланетных кораблей показалось вблизи Солнца?

19 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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