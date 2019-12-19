Солнечный ветер вызвал полярные сияния в атмосфере Земли

Поток солнечного ветра ударил в магнитное поле Земли. Удар не вызвал геомагнитной бури. Тем не менее, в атмосфере наблюдалиось полярное сияние.

Небо стало зеленым!, - сообщил Чад Блэкли, запечатлевший северное сияние над Лапландией, Абиско, Швеция.

Полярные сияния танцевали без остановки после того, как небо потемнело около 16:30 по местному времени, - говорит Блэкли.

Солнечный ветер течет из корональной дыры в солнечной атмосфере. Отверстие достаточно широкое, чтобы омывать Землю солнечным ветром в течение двух дней подряд.