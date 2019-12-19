» » Борис Волынов. Преодолеть всё

Борис Волынов. Преодолеть всё

Борис Волынов. Преодолеть всё

18 декабря 2019 года, отмечает своё 85-летие дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, представитель первого «гагаринского» набора в отряд космонавтов Борис Волынов. Борис Валентинович – легендарный человек.

Начинал готовиться к космическим полётам бок о бок с Юрием Гагариным, Германом Титовым, Георгием Шониным и другими первопроходцами космоса. Сам Б.В. Волынов – участник первой в мире стыковки двух пилотируемых космических кораблей. Всего в отряде космонавтов Борис Валентинович прослужил 30 лет, что является рекордным результатом среди соотечественников.

19 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Россия начинает работу по противодействию угрозам из космоса
Космос и Нло

Россия начинает работу по противодействию угрозам из космоса

50 лет назад прошла первая стыковка на орбите
Космос и Нло

50 лет назад прошла первая стыковка на орбите

Лунные пещеры превратят в базы для землян
Космос и Нло

Лунные пещеры превратят в базы для землян

Первые базы жителей Земли на Луне будут размещаться в естественных пещерах, обнаруженных недавно на спутнике нашей планеты космическими аппаратами. Об этом рассказал начальник Центра подготовки
Русские думают разместить лунную базу в лавовых пещерах (
Космос и Нло

Русские думают разместить лунную базу в лавовых пещерах ("Reuters", Великобритания)

19.10.11 Если Соединенные Штаты отправили на Луну первого человека, то российские ученые и исследователи космоса сейчас ставят перед собой новую цель – основать лунную колонию. Обнаруженные на Луне
Международный день полета человека в космос. День космонавтики в РФ
Космос и Нло

Международный день полета человека в космос. День космонавтики в РФ

12 апреля — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight), провозглашен 8 апреля 2011 года на 65-й сессии ГА ООН. 12 апреля в России отмечается День
Китай решил не отправлять своих космонавтов на Луну
Космос и Нло

Китай решил не отправлять своих космонавтов на Луну

Китай, уже осуществивший мягкую посадку автоматического аппарата на Луну, обладает возможностями для пилотируемого полета на поверхность естественного спутника Земли, однако не планирует делать это.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Основные преимущества керамической плиткиЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияКомета Лавджоя и свечение атмосферыСильный ветер привел к обмелению ДонаАльбатрос-долгожительСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПреимущества профессиональной мойки окон


Свежие Статьи
Одиннадцать НЛО летали вокруг Солнца

Одиннадцать НЛО летали вокруг Солнца

Солнечный ветер вызвал полярные сияния в атмосфере Земли

Солнечный ветер вызвал полярные сияния в атмосфере Земли

В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд

В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+