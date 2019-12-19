Борис Волынов. Преодолеть всё

18 декабря 2019 года, отмечает своё 85-летие дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР , представитель первого «гагаринского» набора в отряд космонавтов Борис Волынов. Борис Валентинович – легендарный человек.

Начинал готовиться к космическим полётам бок о бок с Юрием Гагариным, Германом Титовым, Георгием Шониным и другими первопроходцами космос а. Сам Б.В. Волынов – участник первой в мире стыковки двух пилотируемых космических кораблей. Всего в отряде космонавтов Борис Валентинович прослужил 30 лет, что является рекордным результатом среди соотечественников.