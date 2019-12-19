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Космический компас

Космический компас

Почему аномальное строение Солнечной системы нарушает законы физики? Кто построил подводные города, и как появляются древние артефакты? Где еще во вселенной, кроме нашей планеты, может существовать разумная жизнь?

19 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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