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Космический компас
Почему аномальное строение Солнечной системы нарушает законы физики? Кто построил подводные города, и как появляются древние артефакты? Где еще во вселенной, кроме нашей планеты, может существовать разумная жизнь?
19 декабрь 2019 /
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