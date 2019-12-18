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НЛО пролетел рядом со спутником выведенным на орбиту SpaceX

НЛО пролетел рядом со спутником выведенным на орбиту SpaceX

Видео миссии SpaceX JCSAT-18 а вернее видео выложенное в открытый доступ, принесло неожиданные результаты. На видео четко виден НЛО пролетающий совсем рядом со спутником.

Компания SpaceX провела в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.

НЛО пролетел рядом со спутником выведенным на орбиту SpaceX

Согласно сообщению "высокотехнологичный спутник связи соединит Японию, восточную часть России, Юго-Восточную Азию и острова Тихого океана с помощью широкополосной связи".

На видео видно, как большой белый дискообразный НЛО диаметром около метра в поперечнике пролетает по изогнутой траектории под и мимо спутника SpaceX.

Только разумно управляемый или живой организм мог достичь такой траектории полета.

18 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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