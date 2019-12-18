НЛО во время Первой мировой войны: свидетельства очевидцев

В полицейских архивах многих губерний сохранились сотни странных телеграмм, рапортов и протоколов. Военные, жандармы и простые граждане доносили о неких объектах, которые ночами появлялись далеко от линии фронта, светили ослепительными лучами, легко уворачивались от обстрелов, приземлялись где угодно. Российский уфолог Михаил Герштейн и белорусский историк Илья Бутов изучили эти документальные свидетельства, появившиеся в 1914-1916 годах. И теперь уверяют: уж очень они напоминают нынешние, только без привычных теперь терминов - «НЛО» и «летающая тарелка».

Телеграмма генерал-майора А. А. Маврина, полученная властями Самарской губернии



Люди часто называли таинственные аппараты в небе Российской империи аэропланами или дирижаблями, подтягивая увиденное к чему-то более-менее знакомому и уже существовавшему в то время. Хотя из показаний очевидцев следовало, что сравнение было весьма условным. Так называемые аэропланы и дирижабли имели разноцветные огни по бортам, мощные прожекторы, обладали высочайшей маневренностью, могли зависать на одном месте. Выглядели как-то не так — отнюдь не теми этажерками, на которых тогда летали люди.