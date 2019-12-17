В музее самопроизвольно открылся защитный купол "Челябинского метеорита"

Сотрудники исторического музея в Челябинске, стали свидетелями загадочного самопроизвольного открытия защитного купола над метеоритом, который упал в городе в 2013 году.

Сотрудник музея Айвар Валеев, сообщил:

"Обычно поднять купол над метеоритом - это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся. Наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор"

Странное событие произошло 14 декабря и сотрудник отдела по связям с общественностью музея Юрия Богатенкова, так же подтвердила произошедшее:

"На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет, причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок не было".