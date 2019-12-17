В Исландии за сутки произошло более 1000 землетрясений

Больше 1000 землетрясений зафиксировано на исландском полуострове Рейкьянес всего за сутки. Девять из них достигали магнитуды до 3,7 балла по шкале Рихтера.

Рой землетрясений начался в воскресенье утром, после обеда активность снизилась, но снова начала расти ближе к вечеру того же дня.

Землетрясения были достаточно сильные и их ощутили жители столицы страны и даже на западном побережье.

Полуостров Рейкьянес, по словам сейсмологов исторически высоко активный геологический район. Это обусловлено наличием крупного разлома между Евразийской и Североамериканской континентальными плитами.

Эксперты с осторожностью говорят о том, что скорее всего этот всплеск сейсмической активности не является признаками увеличения активности вулканов в Исландии.