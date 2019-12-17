Йеллоустон - 120 землетрясений за 28 дней

Более 120 землетрясений произошли в районе Йеллоустонского вулкана и вокруг него в прошлом месяце, но является ли это признаком того, что он вот-вот извергнется?

Статистика Геологической службы США (USGS) показывает, что 121 землетрясение сотрясло Йеллоустонский национальный парк за прошедшие 28 дней.

Подземные толчки были относительно небольшими, причем самое крупное из землетрясений произошло 15 декабря, когда землетрясение магнитудой 3,5 произошло в этом районе.

Однако эксперты утверждают, что эти землетрясения не является индикатором возможного извержения вулкана, но их количество настораживает.

Почетный профессор геологии Портлендского государственного университета Скотт Бернс сказал: "Если вы получаете рои подземных толчков под действующим вулканом, рабочая гипотеза заключается в том, что магма там движется вверх”

Но другие расходятся во мнениях о том, может ли рой землетрясений вблизи вулкана быть признаком грядущих апокалиптических событий.

Джейми Фаррелл из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити считает, что это просто часть естественного цикла для Йеллоустонского вулкана, говоря: “землетрясения довольно распространены в Йеллоустоне. Нет никаких признаков того, что этот рой землетрясений связан с магмой, движущейся через неглубокую кору.”

Йеллоустонский супервулкан, расположенный в американском штате Вайоминг, последний раз извергался в крупных масштабах 640 000 лет назад.

По данным Геологической службы США (USGS), вероятность извержения Йеллоустона составляет около одного к 730 000.

С момента последнего крупного извержения прошло 640 000 лет, и Йеллоустоун приближается к взрыву – но до этого может пройти и тысяча лет.

Однако эксперты сейчас готовятся к худшему и изучают, как можно было бы предотвратить крупное извержение, которое могло бы мгновенно стереть с лица земли большие участки территории США.