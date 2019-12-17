В чем смысл жизни?

Хорошие новост и — вы, вероятно, почувствуете, что знаете ответ на этот вопрос, когда вам будет около 60 лет.

Это возраст, когда люди сообщают о том, что в их жизни больше всего смысла, и у них есть наименьшая потребность в поиске смысла, согласно новым исследованиям, опубликованным в журнале Journal of Clinical Psychiatry.

Исследование также показало, что по мере того, как у людей повышается чувство смысла жизни, повышается и их благополучие.

"Люди, имеющие цель в жизни, физически и психологически здоровее", - сказал доктор Авайс Афтаб, психиатр из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который руководил исследованием.

Предыдущие исследования показали, что смысл жизни связан как с физическим , так и с психологическим благополучием и даже более низким риском ранней смерти. Но почти все исследования были сосредоточены на довольно молодых взрослых, с небольшим количеством информации о взрослых старше 60 лет.

Афтаб и его коллеги использовали данные исследования взрослых в округе Сан-Диего, которое намеренно набирало большое количество людей в возрасте 70 лет и старше. Этот опрос включал в себя вопрос об уровне смысла, который люди находят в своей жизни, и уровне их поиска смысла. 1042 взрослых, включенных в исследование, также ответили по телефону на вопросы об их психическом и физическом здоровье.

В целом, взрослые участники исследования чувствовали, что их жизнь наполнена смыслом, и уровень их поиска смысла был довольно низким. Общее физическое и психическое здоровье также соответствовало среднему показателю, обнаруженному в предыдущих крупномасштабных исследованиях, и красные флаги для деменции были низкими.

Результаты показали, что и смысл, и поиск смысла имеют тенденцию подниматься и опускаться в U-образных кривых на протяжении всей жизни человека . Наличие смысла начинается низко в 20-е годы и постепенно поднимается до пика около 60 лет, в среднем, прежде чем снова снизиться. Поиск смысла-это зеркальное отражение: он начинается высоко в 20-х годах и падает до небывалого минимума около 60 лет, прежде чем подняться в более старшем возрасте.

"Молодые люди в возрасте двадцати лет и взрослые в возрасте тридцати лет активно ищут карьеру, дружбу и романтические отношения.

Люди в возрасте от сорока до пятидесяти лет обычно имеют более устойчивые карьеры и отношения; у многих из них есть семьи и дети. Активная погоня за смыслом уменьшается, а восприятие того, что их жизнь наполнена смыслом, возрастает.

После 60 лет эти тенденции начинают меняться на противоположные. С выходом на пенсию, тяжелой утратой и ростом проблем со здоровьем установленные источники смысла в их жизни начинают исчезать, и люди, как правило, начинают искать другие источники смысла."

Если вам 60 лет и вы не уверены в конечном смысле жизни, Вселенной и всего остального, не паникуйте: Общие кривые основаны на статистических средних, и люди показывают много вариаций, когда их собственное восприятие смысла достигает пика.

Исследователи также обнаружили, что наличие смысла в жизни людей было связано с физическим и психическим благополучием во всех возрастных группах, а также с более высокой когнитивной функцией у взрослых старше 60 лет. Поиск смысла был связан с более низким психическим благополучием во всех возрастных группах и более низкой когнитивной функцией у пожилых людей.

Неясно, заставляют ли здоровье и благополучие людей чувствовать, что жизнь имеет смысл, или люди, которые находят смысл в жизни, становятся более здоровыми.

"Я подозреваю, что отношения идут в обоих направлениях", - сказал Афтаб.

"То, насколько мы здоровы и функциональны, влияет на то, насколько значимой мы считаем нашу жизнь, и этот смысл в нашей жизни, в свою очередь, способствует дальнейшему здоровью и благополучию."