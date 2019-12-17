Заброшенный дворец с привидениями в ОАЭ открыли для публики

Заброшенный дворец в Объединенных Арабских Эмиратах, который, по слухам, уже давно является одним из самых посещаемых призраками мест на Ближнем Востоке, открыл свои двери для публики.

Как сообщается, роскошная резиденция в городе Рас-эль-Хайма была известна как дворец Аль-Касими построен еще в 1985 году. Однако, по легенде, семья, которая планировала жить в огромном доме, сбежала после того, как они испытали тревожную паранормальную активность, такую как мебель, движущуюся самостоятельно.

Так ли это было никто не знает, но дворец Аль-Касими, тем не менее, был заброшен вскоре после завершения строительства. И, с течением времени, призрачная репутация сайта выросла экспоненциально до такой степени, что он включен в большинство списков самых жутких мест на Ближнем Востоке.

Подкрепляя первоначальную историю, местные жители утверждают, что призрачные лица детей иногда можно увидеть, выглядывающих из окон дворца.

Дворец Аль-Касими стал любимым местом отдыха любителей острых ощущений, посещающих этот регион. К счастью, те, кто желает проверить якобы преследуемую резиденцию, скоро смогут сделать это, не прибегая к незаконному вторжению.

Это потому, что дворец теперь официально открыт для публики впервые за десятилетия, и за небольшую плату около $20 посетители могут исследовать дворец, который был предметом стольких жутких историй на протяжении многих лет.

Интересно, что фото графирование внутри резиденции запрещено, и те, кого поймают за фото графированием, будут оштрафованы за это.