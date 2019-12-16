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Группу НЛО наблюдали в небе над Нью-Мексико
Очевидец зафиксировал группу странных летающих объектов на очень большой высоте над Нью-Мексико, 12 декабря 2019 года.
На первый взгляд кажется, что в небе летит стая птиц, но при ближайшем рассмотрении это не птицы, а шары, парящие и меняющие свои позиции.
Внезапно несколько шаров раскололись и, кажется, выстрелили чем-то в атмосферу.
Примечательно, что эти объекты наблюдались вблизи города Розуэлл.
16 декабрь 2019 /
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