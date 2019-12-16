Множество инопланетных космических кораблей пролетело перед планетой Юпитер

Астроном-любитель используя свой телескоп CGXL1400 HD и Nikon D-850, снял несколько инопланетных космических кораблей в тот момент, когда они пролетали перед планетой Юпитер 13 декабря 2019 года.

Предыдущие записи НЛО в глубоком космос е, такие как НЛО вблизи Туманности Ориона, показали, что эти инопланетные космические аппараты, вероятно, пилотируемые развитыми инопланетными расами, часто следуют по фиксированной траектории полета.

На кадрах ниже показано, что космические корабли пришельцев идут справа, пересекая планету, чтобы снова исчезнуть в глубоком космос е.