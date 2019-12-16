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Что-то вырвалось с секретной подземной базы в Антарктиде?

Что-то вырвалось с секретной подземной базы в Антарктиде?

Спутниковые снимки с Google Earth показывают возможный вход, ведущий к подземной секретной базе, расположенной на острове Кинг-Джордж в Антарктиде.

При проверке временной шкалы в этом конкретном месте выделяется следующее:

2005 год - кажется, что-то вырывается из снежно-ледяной стены.
2007 год-появилась большая пещера или вход 75 х 75 метров, и что-то, кажется, переместилось в океан.
2019 год-пещера или вход снова полностью покрыты снегом и льдом.

Изображение 2005 года четко показывает, что что-то изнутри пещеры толкнуло с огромной силой, в результате чего образовалось огромное отверстие размером 75 х 75 метров.

Изображение 2007 года не только показывает какой-то след, идущий от пещеры, ведущей к океану, но и показывает странную аномалию шириной около 14 метров, плавающую в океане прямо перед пещерой.

Что-то вырвалось с секретной подземной базы в Антарктиде?

Изображение 2019 года показывает, что все снова покрыто снегом и льдом.

Что-то вырвалось с секретной подземной базы в Антарктиде?

Мы знаем, что Антарктида имеет много секретов, связанных с НЛО и инопланетными явлениями, может быть, массивная дыра ведет к секретной базе в гигантской ледяной пещере и что-то смогло вырваться с этого секретного объекта?

Координаты: 62° 0 '29.99" S 57°45 '14.86" W

16 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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