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Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года

Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года

На штат Мэн, США, в субботу, 14 декабря, обрушилась буря, которая принесла с собой рекордное количество дождя. В Портленде, крупнейшем городе штата, зарегистрировано 8,5 см осадков. Это почти вдвое превзошло предыдущий максимум 4,5 см, установленный в 1917 году, сообщает Press Herald.

Небывалые дожди вызвали резкий подъем уровня воды в местных реках и ручьях, многие дороги в южной части штата были затоплены. По данным Национальной службы погоды США, паводковые воды достигли максимума в субботу вечером, что привело к бурным потокам, захлестнувшим городские улицы.

Дороги были закрыты во всех округах Камберленда и Йорка, а в Портленде паводковые воды создали на дорогах настоящий коллапс. Наводнение превзошло все опасения: первоначально Метеорологическая служба прогнозировала, что река Пресампскот поднимется до уровня 4,5 м, но в субботу подъем воды составил 5 м.

Метеорологи предупредили, что сильный ветер и опасное волнение на море могут ухудшить видимость, повредить суда и даже потопить их. Морские перевозки должны быть отложены до улучшения погодных условий. Приходящим кораблям рекомендовано изменить курс и искать безопасную гавань.

Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года

15 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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