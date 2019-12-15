» » В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали

В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали

В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали

Североамериканских медведей гризли обнаружили в самых отдаленных частях арктических Северо-Западных территорий Канады, где местные жители их раньше никогда не встречали. Об этом сообщил телеканал CTV.

Бурых хищников недалеко от своих поселений все чаще стали замечать представители северных народностей Канады, которые живут рядом с морем Бофорта. Так, охотники из населенного пункта Инувик - самого крупного поселения коренных жителей Канады в этой части страны, где проживают около 3,4 тыс. человек - уже сообщили ученым, что наряду с привычными им белыми медведями видели гризли. Более того, их обнаружили на острове Виктория и на небольшом острове Бенкс, где расположено поселение Сакс-Харбор.

Специалисты полагают, что появление в этих районах медведей гризли может быть связано с изменениями климата и таянием ледников. "Изменение климата это то, что первое приходит в голову, но сейчас мы точно сказать не можем, так ли это на самом деле", - заявил доцент Университета Саскачевана и специалист по изучению окружающей среды Даг Кларк. По его словам, гризли в последние годы также облюбовали и район Гудзонова залива, но он находится намного южнее северных островов Северо-Западных территорий. Специалист добавил, что ученые уже попросили охотников из Инувика и других поселений установить видеокамеры в тех местах, где они видели бурых медведей, чтобы начать изучение миграции этих животных.

Однако, не только изменение климата могло стать причиной ухода гризли из лесов Канады в ледяные северные регионы страны. Как полагает специалист Университета Виктории Брайан Старзомски, на миграцию медведей могли повлиять и участившиеся в последние годы лесные пожары, а также деятельность человека. Он также не исключил, что в этих арктических районах Канады могут появиться птицы, насекомые и рыбы, которые раньше здесь никогда не обитали. При этом ученый добавил, что пока слишком рано делать однозначные выводы.

По предварительным оценкам, в Канаде обитают порядка 25 тыс. гризли. Основным ареалом их обитания являются западные провинции Альберта и Британская Колумбия, но также хищников можно встретить в северной части Манитобы и в арктических регионах Юкон, Нунавут и Северо-Западные территории.

15 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Геомагнитый шторм вызвал северные сияния в Канаде и США
Космос и Нло

Геомагнитый шторм вызвал северные сияния в Канаде и США

Геомагнитная буря разразилась 18 октября, что вызвало полярные сияния по всей Канаде и в ряде северных штатов США. Джонатан Такер сфотографировал сияния в Уайтхорсе, канадская территория Юкон. «Это
В Канаде неожиданно выпал первый снег
Космос и Нло

В Канаде неожиданно выпал первый снег

В западной провинции Канады - Альберте - в пятницу неожиданно выпал первый снег. Как сообщили в Национальной метеорологической службе, снегопады отмечены в гористой местности на юге региона недалеко
Японский спутник IGS-O3 упадет в 1,5 тыс км западнее Канады
Космос и Нло

Японский спутник IGS-O3 упадет в 1,5 тыс км западнее Канады

Фрагменты японского разведывательного спутника IGS-O3 упадут около 06.00 мск вторника в 1,5 тысячах километров западнее канадского города Виктория, сообщил официальный представитель управления
Ученые обеспокоены - Флориду массово покидают птицы
Космос и Нло

Ученые обеспокоены - Флориду массово покидают птицы

Западную часть побережья Флориды, омываемую Мексиканским заливом, практически единовременно покинули различные птичьи колонии, избирающие эти места из-за мягкого климата для излюбленного гнездования,
Аномалии гималайских ледников
Космос и Нло

Аномалии гималайских ледников

Группа ученых из Франции выяснила, что ледники, находящиеся в Гималаях, не тают, как считалось до этого, а, наоборот, активно увеличиваются. Геологам из университета в Гренобле удалось сделать это
Россия выиграет от глобального потепления
Космос и Нло

Россия выиграет от глобального потепления

Изменение климата - плохая новость, многие страны могут попросту исчезнуть, если глобальное потепление продолжится. Кроме того, погодные условия могут стать настолько хаотичным, что будет нарушен
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Калькулятор тарифов Яндекс на таксиОсновные преимущества керамической плиткиАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийВьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалкиНа реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной дискСтруктура РишатВыброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца


Свежие Статьи
Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года

Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года

В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали

В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+