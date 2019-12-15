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Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Кратер Вулф-Крик в Австралии намного моложе, чем считалось ранее, и позволил ученым рассчитать, как часто крупные метеориты поражают Землю.

Исследование было проведено международной группой ученых во главе с профессором Тимом Барроузом из Университета Вуллонгонга. Они установили, что железный метеорит, весом около 5000 тонн поразил Землю 120 000 лет назад, что более чем в 2 раза раньше, чем по предыдущим оценкам (300 000 лет).

«Количество энергии, которая выделилась при ударе метеорита, было примерно в 30–40 раз больше, чем от бомбы, сброшенной на Хиросиму», - сказал доктор Барроуз.

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Кратер сохранился благодаря низкому уровни эрозии в пустыне Танами.

Учитывая то, что самые древние достоверные археологические свидетельства прибытия людей в Австралию датируются возрастом около 65 000 лет назад, вряд ли кто-нибудь пострадал при ударе.

По сравнению с Луной на Земле очень мало ударных кратеров. Во-первых, причина в нашей атмосфере, которая сжигает мелкие метеориты, прежде чем они достигнут поверхности. Во-вторых, виной тому ветер, дождь, реки и океаны, которые разрушают образующиеся кратеры.

Кратер Вулф-Крик - один из наиболее хорошо сохранившихся кратеров планеты Земля, отчасти из-за его относительно молодого возраста и расположения. Он расположен в геологически устойчивой пустыне, которая занимает около двух третей территории Австралии. Это означает, что обнаруженные здесь метеоритные кратеры имеют наибольшие шансы на долгую жизнь.

«Засушливый район Австралии является отличным районом для сохранности не только кратеров, но и метеоритов, например, на равнине Налларбор их было обнаружено огромное количество», - сказал доктор Барроуз.

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Каменистые или металлические астероиды, проходя через атмосферу Земли, становятся метеорами, ярко горят из-за трения и, если осколки долетают неповрежденным до поверхности Земли, тогда они становятся метеоритами.

Благодаря благоприятным условиям австралийского континента для сохранности метеоритных кратеров, команда доктора Барроуза рассчитала частоту ударов крупных метеоритов.

Очень большие метеориты, измеряемые в километрах, воздействуют на Землю только каждые несколько миллионов лет. Но метеориты, измеряемые десятками метров, подобно тому, который создал кратер Вулф-Крик, встречаются гораздо чаще.

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Профессор Тим Барроуз из Университета Вуллонгонга возглавил международную команду, которая обнаружила, что кратер Вулф-Крик, вероятно, был создан в результате удара метеорита 120 000 лет назад.

Добавив в исследование данные о шести других австралийских кратерах, даты появления которых известны, ученые получили неутешительный результат.

«Мы получили тревожный результат - по крайней мере, один удар метеорита размером около 25 метров происходит каждые 180 лет», - сказал доктор Барроуз.

К счастью, большая часть поверхности Земли по-прежнему необитаема. Хотя, происшествие в Челябинске, когда 20-метровый метеорит взорвался, прежде чем удариться о землю, говорит о том, что никто не защищен.

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Кратер Вулф-Крик на севере Западной Австралии, является вторым по величине кратером в мире, в котором были обнаружены фрагменты метеоритов.

Конечно большинство метеоритов, падают в океаны, но собрать статистику по ним невозможно.

15 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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