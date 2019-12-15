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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Есть жертвы
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06.11 по времени UTC (09.11 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.
В результате землетрясения погибла шестилетняя девочка, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что дом девочки в городе Матанао был частично разрушен из-за землетрясения, ребенок скончался в результате обрушения на нее части стены дома.
По словам мэра Матанао Винсента Фернандеса, стихия нанесла сильный ущерб городу, повреждения получили два моста, разрушена половина здания местной администрации.
15 декабрь 2019 /
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