» » На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Есть жертвы

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Есть жертвы

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Есть жертвы

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 06.11 по времени UTC (09.11 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.

В результате землетрясения погибла шестилетняя девочка, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что дом девочки в городе Матанао был частично разрушен из-за землетрясения, ребенок скончался в результате обрушения на нее части стены дома.

По словам мэра Матанао Винсента Фернандеса, стихия нанесла сильный ущерб городу, повреждения получили два моста, разрушена половина здания местной администрации.

15 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Космос и Нло

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане
В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5.3
Космос и Нло

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5.3

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5.3. Эпицентр залегал на глубине 10км и располагался в 123км от Зеленогорска.
Землетрясение магнитудой 5.8 произошло в Чили
Космос и Нло

Землетрясение магнитудой 5.8 произошло в Чили

Землетрясение магнитудой 5.8 произошло в Чили. Эпицентр залегал на глубине 58км.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Чили
Космос и Нло

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Чили

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Чили. Эпицентр залегал на глубине 22км и располагался в 52км от ближайшего населенного пункта.52km (32mi) W of Illapel, Chile73km (45mi) WNW of
В американском штате Оклахома произошло три землетрясения
Космос и Нло

В американском штате Оклахома произошло три землетрясения

Новое землетрясение магнитудой 4,5 произошло на территории американского штата Оклахома, говорится в сообщении на сайте Геологической службы США.6km (4mi) NNE of Crescent, Oklahoma19km (12mi) NW of
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6.4
Космос и Нло

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6.4

Геологическая служба США сообщает о землетрясении магнитудой 6,4 у берегов Тайваня. Подземные толчки были зафиксированы в 1.43 по местному времени (4.43 мск) в 71 километре к востоку от округа
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Калькулятор тарифов Яндекс на таксиОсновные преимущества керамической плиткиАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийВьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалкиНа реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной дискСтруктура РишатВыброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца


Свежие Статьи
Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года

Американский штат Мэн установил новый рекорд по осадкам за 102 года

В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали

В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше никогда не встречали

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Крупные метеориты поражают Землю каждые 180 лет

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+