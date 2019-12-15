За что Грету Тунберг на самом деле назвали человеком года?

Журнал Time сделал Грету Тунберг «Человеком года». До того он делал им Гитлера в год Мюнхенского сговора, Сталина в год пакта Молотова — Риббентропа, Никсона в год Уотергейта и американского солдата в год вторжения в Ирак. В то же время «людьми года» назначали и менее сложных личностей. Как Time сделал такой выбор и почему его редакция может быть неправа?

Добро или зло?

Американский журнал — а точнее, его редактор — выбирает «Человека года» с 1927-го. И всегда отмечает, что выбор делают среди людей, больше всего повлиявших на события периода. Повлиявших дурным или хорошим образом. Именно поэтому среди его избранников часто бывали личности, скажем так, противоречивые.

Бесспорно, редакция Time назвала Гитлера «Человеком года», понимая, что его влияние на события Мюнхенского сговора было хотя и решающим, но отрицательным / ©Time

Допустим, ни у кого нет сомнений, что влияние Гитлера на мировые дела в 1938 году было самым большим. Как писал в обосновании своего выбора редактор Time в тот год:

«Без пролития крови он превратил Чехословакию в германскую марионетку, заставил резко пересмотреть (читай: развалил. — Прим. автора) систему оборонительных союзов в Европе и развязал себе руки в Восточной Европе, получил обещание невмешательства от могущественной Британии и позднее Франции. Адольф Гитлер без сомнения стал «Человеком года — 1938».

Точно так же редакция журнала относилась к Сталину (просто взгляните на «благожелательные» фантазии художника на тему сталинской внешности), который стал «Человеком года» сразу после Гитлера / ©Time

Из этого видно, что журнал не оценивал деятельность этого персонажа как однозначно положительную. Скорее он исходил из проявленного им умения творить то, что он хочет, вопреки воле остальных.

Однако сейчас, когда Time назвал человеком года Грету Тунберг, он оценил ее действия совсем не так, как Гитлера в 1938 году или Сталина в 1939-м (тогда тот тоже стал человеком года). Шведскую экоактивистку описали однозначно положительно. Ее позиция обозначается журналом так: «Простая истина, принесенная девочкой-подростком в судьбоносный момент». Весь текст о ее статусе «Человек года» проникнут истинной симпатией редакции к девушке.

Time можно понять: в публичном пространстве доминирует один подход к глобальному потеплению, одна простая истина о нем. Оно — зло, «величайший кризис в истории человечества», как утверждает та же Тунберг.

Но наше поколение слышало много простых истин. Кто-то из нас помнит, как врачи в детстве рассказывали, что диабет происходит от сладкого. Кто-то — как нобелевский лауреат по экономике Пол Самуэльсон уверял, что экономика СССР перерастет США.

Наконец, всего три года назад ведущие экономисты (во главе с нобелевским лауреатом Полом Кругманом) утверждали, что Трамп приведет Соединенные Штаты к немедленной экономической катастрофе. Все это, как и многие другие «простые истины», оказались совсем не такими простыми и вообще не истинами. Они были заблуждениями, пусть и распространенными недавно.

Поэтому с простыми истинами, правоту которых, предположительно, разделяют все эксперты, лучше всего придерживаться мнения другого Нобелевского лауреата — по физике, Ричарда Фейнмана: «Наука — это вера в невежество экспертов». Бесспорно, научная истина не может существовать без сомнений, которыми ее можно было бы проверить. Стоит задуматься: прав ли журнал Time, называя позицию Тунберг простой истиной?

Простая неправда

Все, что говорит Грета Тунберг, сводится к тому, что человечество столкнулось с кризисом, угрожающим его существованию, — изменением климата. По ее словам, среди проблем нашего вида нет ничего важнее его. Виновным в этом она считает нынешних взрослых. При этом сами взрослые пострадают от него меньше, чем молодые, в силу того, что банально быстрее умрут.

И как вишенка на торте: взрослые не хотят предпринимать энергичных действий, чтобы что-то с этим поделать. Причина — среди прочего — в том, что они не желают прислушиваться к мнению ученых.

Грета говорит, что люди страдают и умирают от климатической чрезвычайной ситуации. Как мы показали в тексте, ссылка на который дана ниже, в действительности люди умирают от холода во много раз чаще, чем от жары, а потепление ведет к снижению избыточной смертности / ©giphy.com



Насколько верны эти «простые истины»? Мы уже разбирали вопрос о том, как изменение климата на самом деле влияет на происходящее. Вкратце ситуация такова: глобальное потепление — реальность. Именно в результате него прирост наземной биомассы идет рекордно быстро — так, как не делал этого во все предыдущие 53 тысячи лет. На планете идет глобальное озеленение — научный термин, который Грета Тунберг и остальные экоактивистки произносят так же часто, как папа римский — слова «Бога нет».

Благодаря нему в 1982-2011 годах площадь растительности сильно выросла на 46% земной суши. За это же время лишь 4% планеты показали сокращение растительности — в районах вырубок и тому подобного. Вместе с остальной растительностью расширяется площадь лесов (в том числе в России). За 1982-2015 годы — на 2,24 миллиона квадратных километров, или на шесть Германий.

А вот угрозы для существования человечества от изменения климата пока заставляют себя, мягко говоря, ждать. Да, мы каждый день видим новост и о том, что потом, когда-нибудь в будущем, потепление непременно приведет к опустыниванию, катастрофическим неурожаям и так далее.

Тем временем в реальности производительность сельского хозяйства растет на 1,63% в год, а население планеты — всего на 1,1%. То есть обеспечение населения Земли продовольствием все улучшается и улучшается. Более того: глобальное озеленение, вызванное именно антропогенным СО2 и потеплением, вообще вряд ли когда-то приведет к чему-либо еще, кроме роста урожайности (иначе происходящее глобальное озеленение было бы невозможным).

Ведь подавляющее большинство растений растут тем лучше, чем выше содержание углекислого газа в воздухе. Никакого опустынивания на планете при этом не наблюдается. Напротив: спутниковые снимки показывают, что в пустынных и полупустынных зонах за 1982-2010 годы стало на 11,3% больше растительности.

Более подробно о фактическом влиянии изменения климата на человечество — в том числе в плане подъема уровня моря и других угроз — можно прочитать в нашем материале “О чем умолчала Грета Тунберг: как на самом деле климат убивает людей“.

Краткий вывод: журнал Time чуть поторопился обозначать позицию Тунберг «простой истиной». Сперва его редакции стоило бы ознакомиться со всеми научными работами по теме, а не только с теми, что чаще всего упоминаются в СМИ.

Грета Тунберг: Трамп 2.0?

О глобальном озеленении пишут в Nature, о росте площадей лесов и рекордной скорости биомассы на Земле — в других ведущих научных журналах. Вроде бы никто не прячет их в спецхранах, прочитать может любой желающий. Грета страдает синдромом Аспергера, а среди его характерных признаков — ограниченный и упорно повторяющийся репертуар интересов и занятий. Девушка, по идее, никак не может не знать все на тему глобального потепления — в том числе факты, озвученные выше.

Что же это получается? Грета обманывает своих доверчивых слушателей — всех этих политиков и бизнесменов?

Надо признать, подобные мысли высказывают многие ее недоброжелатели. Иные говорят о том, что это «коммерческий проект», участники которого сшибают средства на выступлениях Греты Тунберг — на манер того, как это делали в свое время с «Ласковым маем».

Наиболее памятливые сравнивают «Человека года — 2019» с «Человеком года — 2016», то есть Дональдом Трампом. Тот, как легко видеть из подписанного им письма и защите своей собственности от глобального потепления, верил в изменение климата, пока оно не мешало его, простите за прямоту, бизнес-интересам. А потом поцапался за землю с ветроэлектростанциями, попал в дурную компанию, увлекся политикой — и вот печальный итог, теперь он президент США. Местные боссы от экономики часто работают в нефтегазовом или угольном секторе.

В отличие от «Человека года — 2016», Грета Тунберг может быть вполне искренней в своих утверждениях. Что, увы, не делает их научно точными / ©giphy.com

В итоге Трамп, забыв, что интернет помнит его реальные взгляды на изменение климата, теперь делает вид, будто вообще не верит в глобальное потепление. Так что, как мы видим, циничное презрение к истине в своих политических или бизнес-интересах в современном обществе, мягко говоря, не новост ь.

Однако мы сомневаемся, что Грета, на самом деле, не верит в то, что говорит. Следует помнить: синдром Аспергера, вопреки словам самой девушки из Швеции, называющей его «суперсилой», — довольно серьезная проблема. Если ваш круг интересов ограничен, узок и включает одни и те же темы, то вам бывает трудно сменить мнение, которое вы однажды приобрели по тому или иному вопросу.

Страдающие этим синдромом зачастую попросту слишком негибки. Шведка и сама признавала, что видит мир «черно-белым». Для нее потепление — зло, и на этом точка.

Грета Тунберг и подъем зеленых на вершину политического олимпа

Да, Time неправ, называя позицию Тунберг «простой истиной». Но в чем редакции не откажешь — так это в чутье информационного хищника. Шведская девушка в самом деле «Человек года» — в том плане, что именно она влияет на реальность именно этого года больше, чем остальные люди, представленные в видимой части информационного пространства.

Париж, Франция, 2019 год. Грета быстро научилась вести за собой толпу / ©Wikimedia Commons

Может показаться, что мы преувеличиваем. Ну да, акции школьников, «бастующих за климат», охватили более чем 100 городов мира, в них участвовали миллионы. Да, общественное мнение в западных странах в основном на ее стороне. Но так ли это важно, ведь миром управляют далеко не дети и не общественное мнение?

Однако присмотритесь к окружающей реальности. Как-то так получилось, что в мае этого года на выборах в Европарламент «Зеленые» в Германии впервые заняли второе место, набрав 20,5%. Уже летом этого года они стали самой популярной партией ФРГ по опросам, опередив даже правящую ХДС/ХСС. Многие немцы всерьез считают, что следующим канцлером главной страны Евросоюза может стать именно зеленый.

Но чтобы влиять на европейскую политику, «зеленым» даже не обязательно побеждать. Во-первых, критиковать с ветки непримиримой оппозиции комфортнее, чем мучиться и напрягаться, сколачивая правящую коалицию. Во-вторых, перепуганные немолодые партийные бонзы из ХДС/ХСС понимают, что избиратель начал любить зеленую тематику — и только что ввели субсидии для электромобилей до шести тысяч евро за штуку. Меры зеленых внедряются уже из одного страха перед их победой.

Быть может, небывалый пиар-успех Греты Тунберг и подъем зеленых в Европе — совпадение? Как вообще может одна 16-летняя девушка влиять на Запад в целом?

«Школа жизни — это школа капитанов… Там научилась я обламывать взрослых»

Как ни странно, это не так сложно. Грета — не просто девушка с косичками: под ними кое-что есть, на ее плечах — неплохо соображающая голова. Чтобы влиять на окружающих, надо понять, что на самом деле эффективно меняет их мнение. Ленин, скажем, держал у себя на столе «Психологию толпы» Гюстава Лебона. Но, чтобы научиться управлять людьми, далеко не всегда нужно читать в нечеловеческих объемах, как тот же Ульянов. Многое наблюдательный человек может почерпнуть из окружающей его жизни.

Что с детства окружало Грету? Отец, Сванте Тунберг, известный шведский актер (его отец — тоже актер), и сегодня путешествующий с дочерью. Мать, Малена Эрнман, оперная певица, тоже не супердалеко от актерского жанра. Но у девочки в анамнезе не просто актерская династия — она еще и регулярно посещала театральный кружок, не последний в Швеции, а также занималась танцами. Неплохо для жертвы синдрома Аспергера — они, как известно, в норме страдают неуклюжестью.

Грета на выступлении в Монреале, Канада. Несмотря на явно слишком большую (чужую?) рубашку, призванную скрыть ее фигуру, здесь хорошо видно, что девушка «чувствует» публику и держит ситуацию под контролем / ©Wikimedia Commons

Решающий кризис, после которого Грета стала продвигать борьбу с потеплением в собственной семье, случился в 2014 году, когда ей было 11. По словам матери, у нее начались проблемы с друзьями, несколько месяцев Грета не разговаривала вообще ни с кем в школе. Что происходит с девочкой в начале периода полового созревания, когда у нее начинаются проблемы с друзьями? Правильно: она испытывает дефицит внимания окружающих. А дефицит надо уметь восполнять.

Одна из часто случающихся при этом ситуаций: девочка-подросток обращается к «своим» взрослым — родителям, пытается получить у них поддержку. Именно это заметно в рассказе матери Тунберг. Та сообщает: «Грета не хотела говорить и не ела. Она была очень грустной и подавленной и не хотела ходить в школу, не хотела быть там. Мы были дома с ней 24 часа в сутки. В основном она хотела сидеть с нами на диване». Родителям при этом пришлось отложить несколько концертных туров матери — напомним, востребованной оперной певицы.

В этот момент пятиклассница Грета сделала первый шаг к пониманию того, как можно влиять на взрослых. Нужно сделать так, чтобы они запаниковали, резко изменили свою точку зрения — это позволит вывести их из привычного, нормального состояния и сделать подверженным влиянию. Нужно сделать так, чтобы они почувствовали твой страх или твое желание, тогда они сами сделают то, чего хочешь ты.

Страх — не единственный метод управления. Хорошо подходит и провоцирование иных эмоций, например чувства вины. Девочка Грета — еще до начала своей публичной карьеры — была обеспокоена проблемой глобального потепления, которую она видит черно-белой. Поэтому однажды она захотела, чтобы родители прекратили есть мясо, молочные продукты, а также летать на самолетах. Ведь скот выбрасывает метан, самолеты — СО2.

Если обычному человеку поручить заставить его родителей отказаться от мяса, а мать (для которой концерты за рубежом — большая часть доходов) — от самолета, он не справится.

Но Грета смогла:

«Я начала беспокоиться об этом (о потеплении. — Прим. автора) и поговорила с моими родителями о нем. Я продолжала показывать им статьи и графики — но они были как все… У них были оправдания (не поступать так, как хотела Грета. — Прим. автора). Но тогда я заставила их чувствовать себя такими виноватыми… Я постоянно говорила им, что они лишают меня будущего, что они не могут выступать за права человека, пока они ведут такой образ жизнь (едят мясо и летают на самолетах. — Прим. автора), и тогда они решили поменять свой образ жизни. Мой отец веган, моя мать — она старается — на 90% веган».

Грета втрое младше своей матери, но именно она отмечает ее успехи и благожелательно говорит про родительницу: «Она старается». На наш взгляд, это отличный результат, качественная «проработка» вроде бы взрослого человека в направлении, куда он, если честно, не особо хотел двигаться.

Методы, опробованные на «своих» взрослых — родителях, — отлично помогли девушке управлять и «чужими» взрослыми. Осознано или нет, но Грета отлично эксплуатирует свой образ «маленькой» девочки, надевая максимально свободную одежду, маскирующую ее вторичные половые признаки. Носит косички, совершенно нетипичную прическу для девочки такого возраста (попробуйте заставить свою дочь носить такое), и эти косички заставляют ее выглядеть скорее девочкой, чем женщиной. Неисправленное легкое косоглазие тоже неплохо работает на образ «естественной» барышни.

Несмотря на тщательно демонстрируемые косу (которую для этого приходится доставать аж из-за плеча) и иные детали образа «маленькой девочки, обижаемой взрослыми», Грета, безусловно, вполне умеет подать себя / ©Instagram/Greta Thunberg

На форуме в Давосе в 2019 году Грета была честной и откровенной, когда говорила — прямо в лицо главам стран и крупных корпораций: «Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы почувствовали страх, который я чувствую каждый день. И я хочу, чтобы после этого вы действовали».

Ничего не напоминает? Девушка хочет внушить окружающим определенные эмоции, те же, что чувствует она. Чтобы затем они делали то, чего она от них хочет. В этой позиции мало нового: множество манипуляторов обоего пола делают именно это каждый день.

Но, определенно, Грета выделяется из этого ряда. Она манипулирует не какими-то там родителями (как мы уже показали, для нее это пройденный этап) или половым партнером, как ее менее амбициозные и умелые сверстницы. В Давосе она без особой утайки говорила: «Я хочу, чтобы вы делали то, что я хочу» — лидерам государств и крупных компаний.

И, как справедливо отмечает пресса, ей удалось вызвать у них дискомфорт, заставляющий их зашевелиться в ту сторону, в которую девушка желает.