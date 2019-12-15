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Китай поищет другие планеты, пригодные для жизни

Китай поищет другие планеты, пригодные для жизни

С 2030 года Китай займется изучением космоса за пределами Солнечной системы и поиском планет, пригодных для жизни. В КНР начнется реализация программы «Миинь», рассказал гендиректор корпорации аэрокосмической науки и техники Юань Цзе.

Он пояснил, что будет организован поиск в космосе условий, которые гарантируют выживание человека, животных, растений, насекомых и микроорганизмов. Для этого планируется запустить несколько летательных аппаратов, оснащенных телескопами, инфракрасными датчиками и другими приборами для наблюдения за космическим пространством.

Также к 2045 году будет завершено на Луне строительство китайской лунной базы.

15 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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