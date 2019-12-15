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Может ли шизофрения возникать из-за нехватки витаминов?

Может ли шизофрения возникать из-за нехватки витаминов?

Причины возникновения шизофрении — одного из распространенных заболеваний, связанных с расстройством психики, до недавнего времени были неизвестны и плохо изучены, но, благодаря развитию нейробиологии, ученые с каждым днем находят все новые механизмы развития столь серьезного расстройства психики. Недавние исследования натолкнули медицинское сообщество на создание новой гипотезы, которая определяет связь между нехваткой витаминов и развитием шизофрении. Может ли шизофрения возникать из-за нехватки витаминов? Давайте попробуем разобраться вместе.



Почему возникает шизофрения?

Как сообщает портал Medicalxpress.com, недавние исследования, проведенные в Южной Индии, выявили связь между развитием шизофрении и повреждением гена NAPRT1, который способен снизить способность организма к усвоению витамина В3, естественным образом встречающегося в мясе, яйцах, рыбе и птице. Ученые предполагают, что существует прямая взаимосвязь между пренатальным дефицитом ниацина (никотиновой кислоты) у беременной женщины из-за недоедания и геном, который препятствует способности плода усваивать полезный ниацин. Такое взаимодействие между геном и пренатальной средой может предрасполагать ребенка к развитию психотического расстройства. Так, некоторые предыдущие исследования доказывают, что у тех потомков матерей, которые испытывали частый голод в первом триместре беременности, вероятность развития шизофрении возрастает почти в два раза по сравнению с теми, чей рацион был более сбалансирован.

Большинство ученых предполагает, что дефицит питательных веществ играет ключевую роль в развитии не только психических заболеваний, но и болезней физиологических, однако как именно отсутствие конкретного питательного элемента способно спровоцировать возникновение заболеваний головного мозга, ученым еще только предстоит выяснить.

Ученые также предполагают, что пеллагра — заболевание, вызванное авитаминозом из-за неполноценного питания, также может стать одной из причин развития активного психоза. Между 1906 и 1940 годами почти 3 миллиона американских граждан заработали пеллагру из-за диеты с дефицитом никотиновой кислоты. Лечение заболевания никотиновой кислотой быстро и навсегда способно избавить от симптомов болезни, которые включают в себя психоз и дерматит. Быть может, правильный прием определенных витаминов может помочь и при лечении шизофрении?

Может ли шизофрения возникать из-за нехватки витаминов?


Несмотря на всю серьезность заболевания, шизофрения поддается лечению

Как известно, в большинстве случаев первый симптом пеллагры проявляется в виде сыпи, которая, как правило, сигнализирует о наличии определенного расстройства. Между тем, в случае отсутствия первых симптомов пеллагры, заболевшим могут ошибочно поставить диагноз шизофрении, которая подразумевает гораздо более сложное лечение.

Результаты исследования Всемирной организации здравоохранения показали, что пациенты с шизофренией в развивающихся странах выздоравливают быстрее, чем в западных странах несмотря на то, что на западе больные получают более широкую медицинскую помощь. Таким образом, некоторым из пациентов, на самом деле больных пеллагрой, часто ошибочно ставился диагноз шизофрении. Получая необходимые питательные вещества в условиях стационара, в том числе и никотиновую кислоту, больные могли успешно выздоравливать. Именно поэтому проведенные в 1950-х годах исследования показали успешное лечение шизофрении высокими дозами ниацина или витамина В3, тогда как в 1970-х такое лечение оказалось неэффективным.

Ученые отмечают, что правильно поставленный диагноз, а также тщательное медицинское наблюдение за лечением больных как пеллагрой, так и шизофренией, имеют крайне важное значение для здоровья больных. Принимая высокие дозы витаминов, пациент рискует получить серьезные осложнения при отсутствии какого-либо контроля дозировки или ее намеренном превышении.

15 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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