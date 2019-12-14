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Экспедиция обнаружила самое высокое дерево Амазонки

Экспедиция обнаружила самое высокое дерево Амазонки

Огромную значимость деревьев на нашей планете невозможно переоценить. Чем больше дерево, тем больше оно поглощает углекислого газа. В ходе нового исследования было обнаружено самое высокое известное дерево в Амазонии, возвышающееся на высоту 88,5 метров, сообщается на сайте Кембриджского Университета.

Группа гигантских деревьев была обнаружена профессором Эриком Горгенсом с использованием LIDAR - метода дистанционного зондирования с использованием лазерного сканера на самолете. Они растут в отдаленном регионе северной Бразилии, вдали от человеческой деятельности. Возраст деревьев может превышать 400 лет. Интересно, что все они принадлежат к одному виду - Dinizia Excelsa , известному на португальском языке как Angelim Vermelho .

Тоби Джексон, научный сотрудник Института охраны природы Кембриджского университета, присоединился к профессору Горгенсу для экспедиции к этим гигантам. Команда проверила высоту самого высокого дерева и собрала образцы, чтобы попытаться понять, что делает этот лес таким особенным.

14 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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