Зонд NASA обнаружил над Юпитером новый циклон размером с Техас

Во время последнего пролета над поверхностью Юпитера камеры зонда Juno зафиксировали рождение нового мощного шторма на южном полюсе планеты-гиганта. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Размеры нового вихря невелики, однако последующие пролеты покажут, вырастет ли он до таких же размеров, как и его соседи", - прокомментировал член научной команды Juno и планетолог из Национального астрофизического института в Риме (Италия) Алессандро Мура.

Помимо знаменитого Большого красного пятна Юпитера в атмосфере крупнейшего газового гиганта Солнечной системы бушуют десятки других "вечных" ураганов. Яркий пример этого - "младший брат" Большого красного пятна, антициклон NN-LRS-1, а также так называемые "жемчужины", набор из семи гигантских вихрей ярко-белого цвета, которые расположены в южном полушарии планеты и были открыты еще в 1986 году.

Сейчас ученые подозревают, что подобные вихри отвечают за подогрев атмосферы Юпитера и транспортировку тепла из его недр в верхние воздушные слои. Благодаря этому поверхность газового гиганта становится намного горячее, чем это предсказывают теории. Поэтому зонд Juno, который прибыл в систему Юпитера в июле 2016 года, пристально изучает как Большое красное пятно, так и другие вихри в атмосфере планеты во время каждого сближения с ее поверхностью.

Планетарная геометрия

Как сообщила пресс-служба JPL, Мура и его коллеги совершили неожиданное открытие во время одного из последних таких "рандеву" зонда с планетой-гигантом, которое произошло в начале ноября этого года. Это сближение было примечательно тем, что оно ознаменовало своеобразный новый этап в жизни Juno. В ходе этого события зонд успешно "перескочил" через тень Юпитера, что защитило его от гибели во время последующих пролетов из-за того, что он лишался бы доступа к свету Солнца на десятки часов.

Во время этого маневра Juno случайно стал свидетелем крайне неожиданного события. Анализируя снимки, полученные камерой зонда и прибором JIRAM, ученые обнаружили, что на южном полюсе планеты-гиганта возник новый, седьмой по счету гигантский ураган.

Удивление планетологов было связано с тем, что первые снимки полюсов Юпитера, которые Juno сделал после первых пролетов над поверхностью планеты, указали на то, что на его южном полюсе существует своеобразный пятиугольник, который составлен из шести гигантских ураганов. В этом отношении Юпитер оказался не похож на Сатурн, на чьем северном полюсе присутствует шестиугольный "вечный" ураган.

Инфракрасное изображение шести циклонов в районе южного полюса Юпитера. Новый, наименее крупный из них заметен в правой нижней части.

Как и его сатурнианский "кузен", пятиугольный ураган Юпитера оказался необычно стабильным - в ходе предыдущего 21 пролета Juno астрономы не заметили, что в в его структуре произошли какие бы то ни было изменения, а также появились бы новые ураганы в приполярных регионах планеты. В ноябре этого года замеры JIRAM показали, что это не так. Прибор зафиксировал рождение нового, седьмого полярного урагана, диаметр которого составляет около тысячи километров, а скорость движения ветров в нем превышает 360 километров в час.

Уже сейчас этот вихрь "встроился" в пятиугольник других полярных циклонов, превратив его в шестиугольник. Последующие сближения Juno с южным полюсом планеты, по словам Муры, помогут понять, сохранится ли эта структура и станет ли Юпитер таким образом немного похож на Сатурн.