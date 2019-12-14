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Илон Маск отправит на МКС каннабис

Илон Маск отправит на МКС каннабис

Компания Илона Маска SpaceX в 2020 году отправит на МКС партию семян каннабиса. Растения проведут в космосе 30 дней, после чего их вернут на Землю для исследований, передает Vice.

Партию каннабиса по заказу агротехнической компании Front Range Biosciences в марте доставит космический «грузовик» SpaceX. В течение месяца ученые будут удаленно контролировать рост и развитие культуры, а после возвращения инкубаторов изучат влияние микрогравитации на растения. Кроме зерен каннабиса на МКС отправят несколько сортов кофе.

Представители Front Range Biosciences уточнили, что речь идет о партии каннабиса с низким уровнем содержания тетрагидроканнабинола (ТГК), который отличается психоактивным воздействием на человека. В первую очередь ученых интересует, произойдут ли определенные изменения у растений на генном уровне. На основании исследования специалисты надеются обнаружить новые способы коммерческого применения культуры.

В случае с кофе ученые собираются получить устойчивые к негативным воздействиям культуры. В частности, Front Range Biosciences надеется вывести такой вид кофе, который может произрастать в регионах с неблагоприятным климатом.

Издание Vice отмечает, что это не первый случай, когда каннабис отправляли за пределы нашей планеты. Например, в июне 2013 года энтузиасты использовали метеозонд, чтобы отправить растения марихуаны на высоту около 30 километров. Имел ли эксперимент какое-либо научное обоснование, не сообщается.

14 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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