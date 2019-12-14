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В России появится центр по обнаружению опасных астероидов

В России появится центр по обнаружению опасных астероидов

В России намерены создать национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет, сообщил глава информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас, передает РИА новости.

Он уточнил, что задачей центра станет обнаружение приближающихся к Земле малых небесных тел — пыли, метеороидов, комет и астероидов.

«В рамках создания системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве планируется создание российского центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землёй», — сказал он.

В формате этой организации будут взаимодействовать специалисты «Роскосмоса», Российской академии наук, МЧС, а также МИД, пояснил Бакарас. Также центр будет обмениваться полученной информацией с другими странами и международными организациями.

Реализация проекта начнётся, по предварительным расчётам, в середине 2020 года.

С подобной инициативой неоднократно выступал и научный руководитель Института астрономии РАН (ИНАСАН) Борис Шустов. Россия по сравнению с другими странами открывает недостаточное количество опасных космических объектов, приводит его слова РИА новости. В частности, к началу 2019 года российский вклад в обнаружение опасных астероидов составлял 0,1%, в то время как основной вклад вносили США.

Отметим, в ноябре в «Роскосмосе» заявили о намерении разместить на Луне телескопы для отслеживания опасных астероидов. По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенко, телескопы на Луне вместе со спутниками в точках либрации системы Солнце — Земля должны войти в глобальную систему, которая будет следить за потенциально опасными объектами на фоне Солнца и в глубине космоса.

Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН, секретарь экспертной рабочей группы по космическим угрозам Совета по космосу РАН Сергей Нароенков в беседе с RT рассказал, что проблему астероидно-кометной безопасности рассматривают уже порядка 20 лет.

«За последнее время мы являлись свидетелями неоднократного падения космических тел на землю. Например, челябинское событие. На протяжении последних 20 лет Институт астрономии РАН работал над проблемой астероидно-кометной опасности и выступал с предложением о создании системы противодействия космическим угрозам. Такого центра до сих пор нет, и, как правило, такие системы создаются при больших космических агентствах. Например, такой центр есть при NASA», — отметил он.

В России появится центр по обнаружению опасных астероидов

Эксперт также считает, что подобная система необходима России, так как позволит стране иметь независимый источник информации по космической обстановке. По словам собеседника RT, если такая большая программа, как планирует «Роскосмос», будет запущена, то у России появятся реальные средства для мониторинга.

«Разрабатываемая система поможет спрогнозировать место падения опасного объекта, возможно, рассчитает последствия столкновений. Естественно, должны быть реализованы протоколы по взаимодействию с Министерством чрезвычайных ситуаций по линии гражданской обороны», — пояснил он.

Напомним, 15 февраля 2013 года в атмосферу Земли вошёл метеорит, который вызвал сильный взрыв на высоте 30—50 км и падение многочисленных фрагментов на территории Челябинской области. Самые крупные фрагменты упали в районе озера Чебаркуль. В результате инцидента пострадали 1615 человек, большинство — от выбитых стёкол.

В ноябре 2019 года российские средства наблюдения обнаружили новый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом. Специалисты Астрономического научного центра установили, что небесное тело сближается с Землёй и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

В 2016 году в России была создана автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Она включает в себя оптико-электронные станции, которые расположены на территории страны и вне её, в частности в Армении и Бразилии. В данный момент система в основном наблюдает за объектами в ближнем космосе, в том числе отслеживает космический мусор и обеспечивает безопасность движения космических аппаратов.

14 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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