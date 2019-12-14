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В Мексике обнаружен новый опасный паук-отшельник

В Мексике обнаружен новый опасный паук-отшельник

Род пауков, известный своим ядом, вызывающим некроз тканей, обзавёлся новым членом "банды". Речь идёт о пауках рода Loxosceles.

Исследовательская группа под руководством профессора Алехандро Вальдеса-Мондрагона (Alejandro Valdez-Mondragon) из Национального автономного университета Мексики (UNAM) обнаружила новый вид этих членистоногих в долине Мехико.

Учёные окрестили новый вид паука Loxosceles tenochtitlan. Видовое название дано в честь древней столицы Ацтекской империи – Теночтитлана.

В Мексике обнаружен новый опасный паук-отшельник


Видовое название нового паука было дано в честь столицы империи ацтеков – Теночтитлана.

Всего насчитывается около 140 представителей этого рода, и все они живут в тёплых регионах Старого и Нового Света. А в Мексике обитает примерно 40 видов из общего числа.

Внешне представители L. tenochtitlan очень похожи на пауков вида Loxosceles misteca, но детальный анализ помог специалистам определить, что перед ними всё-таки новый вид.

Укус паука рода Loxosceles не смертелен, но он требует медицинского вмешательства. Одним из его последствий может стать локсосцелизм, который характеризуется обширным некрозом кожи и подкожной клетчатки.

Таких пауков часто можно найти в пыльных подвалах или на складах. Эти членистоногие любят прятаться в щели.

Но есть и хорошие новости: эти пауки чаще всего избегают контакта с человеком, поэтому их также называют пауками-отшельниками. Кроме того, проживают они по большей части в Северной Америке.

14 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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